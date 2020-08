El temporal causa inundacions i caiguda arbres i deixa rècords de pluja

El temporal de pluja que assota des d'ahir Catalunya ha provocat aquesta matinada inundacions en baixos, carrers i aparcaments, a més fer caure alguns arbres, cosa que ha obligat els bombers a atendre més de mig miler de emergències relacionades amb l'episodi meteorològic.

La intensa pluja, que ha deixat fins a 150 litres per metre quadrat en localitats del Ripollès, el Berguedà, Osona i Bages, ha batut rècords en algunes estacions meteorològiques, com en la de Montesquiu (Osona), on no havien recollit tanta aigua en un dia des que es va posar en marxa fa 20 anys, o a La Quar (Berguedà), que no havia acumulat tanta aigua en els seus 24 anys d'història.

Segons ha informat Protecció Civil, la majoria de les incidències han estat a les comarques de Tarragona, a Lleida i a la Catalunya Central, la majoria per inundacions, caiguda d'arbres i incidents de trànsit sobretot per esllavissades.

El temporal ha deixat sense subministrament elèctric a 4.268 llars a la localitat de Corbera de Llogregat (Barcelona) i altres 678 abonats a l Catllar (Tarragonès), que han anat recuperant de mica en mica el subministrament al llarg del dia.

Molts rius han vist augmentar notablement els seus cabals a conseqüència de les pluges: El riu Gaià ha superat el cabal de 10 metres cúbics superant el llindar d'alerta a Vilabella (Alt Camp), el que ha comportat la inundació d'algunes parcel·les rústiques pròximes a el riu.

El cabal del riu Llobregat al seu pas per Balsareny (Bages) s'ha incrementat a 460 metres cúbics per segon, de manera que Protecció Civil ha alertat que es poden originar desbordaments en zones baixes i ha demanat "molta precaució" a tot el tram sota del riu per la gran quantitat d'aigua que baixa des de la capçalera i que podria causar pujades sobtades d'aigua.

També el riu Ter ha experimentat un augment important del seu cabal, que encara podrà anar augmentant al llarg del dia.

Els bombers han hagut de rescatar les 04.34 hores d'aquesta matinada a dues persones que s'han quedat atrapades per l'aigua amb el seu vehicle a la zona de la depuradora d'Avinyó (Bages).

Les dues persones han pogut sortir del seu vehicle i s'han posat fora de perill de l'aigua enfilant-se a una taula de pedra en una zona de pícnic, d'on han estat rescatades sanes i salves per vuit dotacions dels bombers amb l'ajuda d'una barca.

També a conseqüència del temporal, la línia de tren dels FGC entre Manresa i Sant Vicenç ha estat tallada durant hores fins que ha pogut ser restablert el servei aquesta tarda.

Les previsions meteorològiques indiquen que les precipitacions encara seguiran actives durant les pròximes hores, tot i que ja no s'espera que siguin tan intenses com en les últimes.

El temporal també ha deixat l'impacte de 5.867 llamps núvol-terra, 863 d'ells a la comarca de Berguedà, i quantitats inusuals de pluja per a aquesta època, amb un màxim de 150 litres d'aigua per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).

Segons dades de el Servei Meteorològic de Catalunya, les quantitats de pluja recollida des d'ahir i fins a les 11 hores d'avui ha estat excepcional a Berga, amb 140,2 litres, Montesquiu (140 litres) -119 d'ells en un dia, superant els 91 que havia mesurat el 28 de setembre de 2003-, Casserres (137,8), la Quar (121,8) -97 d'ells en un dia, superant els 87 de la sèrie que havia anotat el 18 de desembre de 1997- , Sant Pau de Segúries (112,6), Prats de Lluçanès (112), Borgonyà (110) i Perafita (105).

També han superat els 90 litres d'aigua per metre quadrat Cardona (96,2), Molló (96), Orís (95,8), Serrateix (92,6) i Tamarit (92,2).

Les previsions indiquen que el temporal va amainant i ja no s'esperen pluges tan intenses a les pròximes hores, tot i que Protecció Civil alerta que els cabals dels rius segueixen alts i ha demanat precaució.

El cel seguirà molt ennuvolat a tot Catalunya i encara s'esperen xàfecs entre febles i moderats, sobretot al Pirineu i meitat est de la comunitat, mentre que la inestabilitat continuarà encara uns dies, amb temperatures més baixes del que és habitual per a aquesta època.

Avui han baixat entre 5 i 10 graus respecte a les registrades ahir, amb una mínima de 8 graus a Molló (Ripollès).

El temporal, que ha mesurat una ratxa màxima de vent de 86 quilòmetres per hora a Portbou (Alt Empordà), també està causant un fort onatge, amb onades de fins a 2,5 metres a la Costa Brava.

La majoria de les platges catalanes llueixen avui bandera vermella.