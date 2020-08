Torrent demana a Sánchez una proposta per Catalunya a la taula de diàleg

El president del Parlament, Roger Torrent, va demanar al cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que concreti una proposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat a la propera reunió de la taula de diàleg. En una entrevista a l'ACN, Torrent culpa Sánchez d'haver «enquistat» l'espai de negociació entre la Generalitat i La Moncloa, i li reclama que abandoni el seu «acomplexament». El president de la cambra també ha instat l'executiu espanyol a triar entre ERC o Cs a l'hora de pactar els pressupostos generals de l'Estat. Torrent també lamenta que l'esquerra espanyola no aprofiti «l'oportunitat d'or» que té amb la crisi de la monarquia per «superar el règim del 78». Torrent afirma que la taula de diàleg s'ha «enquistat» per culpa de «l'acomplexament» i la «manca de valentia» de Sánchez. Segons el president del Parlament, el líder del PSOE té una «por tremenda» a preguntar a la ciutadania catalana quin futur vol pel país.