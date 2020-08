Aragonès urgeix el Govern central a aprovar un permís per a pares amb fills confinats

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha urgit aquest diumenge el Govern central a aprovar un permís retribuït per als pares amb fills que hagin de confinar-se a casa durant el curs escolar: "Que es posin les piles".

"Si el Govern espanyol no es veu capaç o no té la voluntat política de fer-ho, que ens transfereixi els recursos i les responsabilitats, i ho farem des de Catalunya", ha dit en declaracions als mitjans després d'una jornada de treball d'ERC a Altafulla (Tarragona) sobre mesures per atendre les famílies en el nou curs.

Aragonès ha lamentat que encara no s'hagi aprovat una mesura que "fa setmanes" que ERC reclama, i que va proposar per primera vegada durant l'estat d'alarma per la pandèmia.



ERC o CS

D'altra banda, ha instat el Govern espanyol a preguntar-se amb qui vol pactar: si amb ERC o amb Cs, a qui considera un "partit nacionalista de dretes espanyol" que defensa les retallades i polítiques neoliberals, en les seves paraules.

"Està a les seves mans, nosaltres hem estat molt clars. És l'hora que prenguin una decisió", i ha apostat per resoldre el conflicte polític a Catalunya a través del diàleg --cosa que, al seu parer, tampoc contempla el projecte polític de Cs--.



Raquel Sans

La vicesecretària de dones d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat que la situació de les famílies davant el curs escolar és "un dels temes" que més els preocupen, tenint en compte que les cures recauen majoritàriament sobre les dones, ha destacat.

En la jornada de treball d'aquest dissabte a Altafulla, ERC ha abordat mesures sobre corresponsabilitat i famílies a Catalunya en el context de la pandèmia del coronavirus.