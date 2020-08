Bassa es desmarca i obre la porta a l'indult: «Jo no pretenc ser Mandela»

L'exconsellera Dolors Bassa, condemnada per l'1-O, es va desmarcar d'altres presos independentistes que han dit que no acceptarien l'indult i va dir que ella sí que veu amb bons ulls aquesta opció: «jo no vull ser màrtir, no soc (Nelson) Mandela». Bassa es va pronunciar així en una entrevista a Rac1, en què es va desmarcar d'altres presos independentistes com els «Jordis» (Jordi Sànchez i Jordi Cuixart), que diuen que no volen l'indult i només acceptarien l'amnistia. «Hem de demanar l'amnistia i la solució política de tot el conflicte. Ara, si em preguntes si estic d'acord amb l'indult, et dic que: I tant!», va afirmar l'exconsellera de Treball.

«Si amb un indult podem sortir al carrer, per què m'he de quedar a la presó?», va afegir la política, que va apuntar que voler quedar-se a la presó «és egoista» perquè «tens tot el teu entorn dependent de tu». Si bé va dir que voldria «un indult general per a tot el país, l'amnistia per als exiliats i per a tots els represaliats» com a «solució política per començar de zero», va apuntar també que «mentrestant» l'indult «permetria sortir de la presó, que només és patiment».

D'altra banda, a propòsit de les discrepàncies entre JxCat i ERC que podrien condicionar el futur de l'independentisme, va assenyalar que «dins de la presó» es «viu molt malament» aquestes desavinences i que s'ha de tenir «una estratègia comuna». En paral·lel, aquesta setmana la Fiscalia ha presentat al Tribunal Suprem un recurs contra el tercer grau dels set presos que va concedir el Departament de Justícia i que va avalar la jutge de vigilància penitenciària la setmana passada. El fiscal indica que «no reconeixen el delicte» i exposa que «no es pot transmetre a la societat que pot quedar impune haver convertit la pròpia voluntat en llei fora de la legalitat legalment establerta, ja que la legalitat és una condició necessària per l'existència de la llibertat política»-