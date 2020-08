Els metges insten a evitar actes 'massius' per la Diada

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha instat aquest diumenge als partits i entitats que "evitin convocar concertacions i actes que puguin esdevenir massius" per la Diada.



En una piulada, Padrós ha assegurat que "les reivindicacions o celebracions enguany han de ser diferents". "Ens hi juguem molt", ha avisat, coincidint amb un dia en què s'han notificat 1.459 nous casos de covid-19 confirmats per PCR. El risc de rebrot està en un nivell "molt alt" i ja ha superat el llindar del 200.