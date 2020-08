El Govern ja té l'informe que va encarregar arran de l'explosió a la petroquímica

La consultora noruega DNV GL ja ha entregat a la Generalitat l'informe que ha elaborat per investigar les causes de l'explosió d'un reactor de la companyia química IQOXE, a la Canonja, a la petroquímica de Tarragona, el passat 14 de gener i que va causar tres morts. L'estudi el va encarregar el Departament d'Empresa i Coneixement per fer una investigació independent. Tot i això, el contingut no es coneixerà fins aproximadament a finals de setembre. Ara s'està fent una traducció jurada al català, ja que s'ha redactat en anglès. El document s'inclourà a l'expedient informatiu d'Empresa sobre el sinistre i s'entregarà a la jutgessa que instrueix la causa. La intenció del Departament és presentar-lo públicament d'aquí a un mes.



Retards i impediments

El Govern va contractar DNV GL a finals d'abril i li va donar un termini de dos mesos per elaborar l'informe. La crisi del coronavirus, les limitacions que va posar inicialment la jutgessa per accedir al lloc dels fets i altres situacions han dificultat la redacció del document.