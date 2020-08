La pandèmia no s'atura a Catalunya: 1.527 nous casos i nou morts

El virus no s'atura a Catalunya, on el risc de rebrot (EPG) ja supera els 200 punts, tres més que ahir, amb 1.527 nous positius en les últimes 24 hores, nou morts més i un repunt de pacients hospitalitzats fins als 665, (21 més que ahir), dels quals 136 (set més) estan a l'UCI.

L'epidèmia segueix cavalcant i creix dia a dia a Catalunya tot i els esforços per estendre els cribratges massius, aplicar mesures restrictives en els municipis on més creixen els contagis i fer crides a evitar aglomeracions, especialment des que ahir es van difondre les imatges d'una multitud celebrant la festa major de Vilafranca de Penedès (Alt Penedès) saltant i cantant en carrers estrets.

El risc de rebrot de covid a Catalunya (EPG), que mesura l'índex de creixement potencial de virus, s'ha situat avui en 200,87, tres punts més que ahir i 32 més que a principis d'agost.

Segons les dades actualitzades aquest diumenge pel departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat altres nou nous morts, el que deixa en 13.013 el nombre de morts, tant confirmats amb proves PCR com a sospitosos de covid, des que es va certificar la primera víctima oficial de l'epidèmia a Catalunya, el 6 de març.

El nombre de casos confirmats de covid des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 129.923, amb 1.527 nous diagnòstics positius en les últimes 24 hores, quart dia consecutiu amb més d'un miler de nous infectats i la segona xifra més alta -després de la d'ahir- de diagnòstics des del 27 de març, al pic de l'epidèmia, encara que llavors es feien unes 4.000 PCR diàries i ara són més de 16.000.

Del total de positius, 107.670, 1.459 d'ells en les últimes 24 hores, han estat confirmats per PCR i la resta per proves serològiques i epidemiològiques.

Pel que fa a l'índex EPG, que mesura el creixement potencial de virus, segueix augmentant i s'ha situat en 200,87, tres punts més que la vigília, superant ara la franja de risc molt alt -per sobre de 200-.

El nombre de pacients ingressats per covid als hospitals de Catalunya ha tornat a créixer fins als 665 hospitalitzats (21 més que ahir), i han tornat a pujar a 136 els pacients que estan a l'UCI (set més que el recompte de el dia previ).

No obstant això, la velocitat de reproducció de la covid (rt) ha disminuït una centèsima i s'ha situat en 1,11, és a dir, que cada infectat contagia una mica més d'una persona de mitjana.

Des del passat 1 de març, a Catalunya s'han fet 1.250.584 proves PCR, de les quals un 8,7% han donat positiu en persones que tenien una mitjana d'edat de 51,1 anys, un 51,1% de les quals dones, mentre que en les PCR que s'han fet durant els darrers set dies la mitjana d'edat dels nous positius és de 38,1 anys, la meitat dones.

Aquest diumenge són dues les comarques catalanes que estan en risc baix de rebrot -per sota de 30-, el Solsonès i l'Alta Ribagorça, mentre que hi ha 10 que estan en risc moderat -entre 30 i 100-.

Les comarques amb més risc de rebrot són la Noguera, amb un EPG de 891,7, seguida de l'Alt Urgell (615,6), el Pla d'Urgell (406,2), la Cerdanya (430,4) i Urgell ( 306,4), mentre que al Barcelonès el EPG és de 249,3, dos punts menys que ahir.

Pel que fa als municipis, els que estan aquest dijous amb major risc de rebrot (EPG) són Balaguer, amb un índex de 1.391,3 Canovelles (1.244,5), Granollers (687,7), Mollerussa (612,5), Salt (572,9), Sant Just Desvern (530,4), Gavà (459,1), Rubí (453,5), Pineda de Mar (442,3), l'Hospitalet de Llobregat (428,1) i Cornellà de Llobregat (423,1).

La ciutat de Reus (Baix Camp) on des de fa una setmana hi ha mesures restrictives d'activitats i d'aforament va baixant el seu risc de rebrot i avui s'ha situat en 364,5 -59 punts menys que ahir-.

Avui hi ha dos municipis de Catalunya on la velocitat de contagi (Rt) és superior a tres -cada infectat contagia a una mitjana de tres persones- i són Sant Just Desvern, amb una Rt de 3,55, i Pineda de Mar, amb 3 , 08.