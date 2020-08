El PDeCAT porta JxCat als tribunals per les sigles

El PDeCAT ha demandat JxCat als tribunals per l'ús de les sigles. Al juliol es va oficialitzar el canvi al registre de partits de la propietat de la marca JxCat, que passava a estar a mans de persones properes a l'expresident Carles Puigdemont.

El PDeCAT, però, considera que el canvi es va fer de manera fraudulenta, i per això l'ha portat als tribunals. La setmana que ve se celebra una vista perquè el jutge decideixi si aplica mesures cautelars per suspendre l'ús de la marca per part dels de Puigdemont fins que es resolgui el fons de la qüestió. La demanda acaba de dinamitar les opcions de pacte entre les formacions de cara a les eleccions, segons fonts d'ambdós partits.

Fonts del PDeCAT van explicar a l'ACN que els seus serveis jurídics han defensat la posició del partit de que el canvi de nom al registre es va fer de forma fraudulenta, com havia denunciat el president de la formació, David Bonvehí. Els demòcrates ja van comunicar a JxCat que emprendrien accions legals.

Des de la formació de Puigdemont indiquen a l'ACN que després de la demanda es fa encara més difícil imaginar un acord per concórrer plegats a les eleccions. Fonts del PDeCAT també admeten que amb aquest moviment ja no hi ha marge per anar junts a les eleccions. L'executiva del partit de Bonvehí es reuneix dilluns.



El procés de canvi de nom

L'origen del conflicte es remunta al 2018. Segons va informar El Periódico, el PDECat va registrar la marca JxCat com a nou partit polític al registre de partits de el Ministeri d'Interior. Així almenys hi figurava al seu temps al web del ministeri, on figurava la nova formació domiciliada a la mateixa direcció de la seu del PDECat, al carrer de Provença de Barcelona. També es recollia que la presidenta era Laia Canet, en aquell moment consellera municipal de la formació a Barcelona.

JxCat va ser la marca amb la qual es van presentar a les eleccions de el 21 de desembre de 2017, una llista amb candidats amb carnet del PDECat però al costat d'un nombrós nombre d'independents. Però els posconvergentes no van compartir tots els punts de vista amb aquests últims, i precisament aquests també van registrar un altre partit polític: Junts per la República (JuntsxRep), amb el diputat al Parlament Toni Morral com a president; la diputada Aurora Madaula com a secretària i el també parlamentari Josep Riera com a vocal.

Quan el PDECat va anunciar la seva intenció de presentar-se a les eleccions municipals amb la marca JxCat, Madaula i Riera van expressar el seu disgust i van considerar que era una apropiació indeguda d'una marca electoral que, al seu parer, va molt més enllà de el partit que llavors liderava Marta Pascal.



«PDeCAT no en el meu nom»

«PDECat, no en el meu nom. Sóc diputada de JxCat i no em representa ni la vostra manera de fer ni el vostre projecte. JxCat va néixer com un projecte transversal de país i no de partit. El nom no fa la cosa. I ho sabeu», va protestar a Twitter.

En aquesta línia, el punt de conflicte entre el PDeCAT i JxCat es va agreujar per com es va fer el canvi de nom. Inicialment, els titulars de JxCat eren treballadors del PDeCAT, amb Laia Canet com a presidenta i dos persones més del partit.

A principis del 2020, els propers a Puigdemont van portar al notari un document en què Canet renunciava a les sigles, juntament amb una certificació que s'havia fet una assemblea telemàtica per canviar la direcció del partit.



Senadors que es donen de baixa

Els cinc senadors de JxCat van anunciar a última hora d'ahir que es donen de baixa del PDeCAT. En un comunicat, els cinc senadors critiquen «la deriva que està prenent el partit» i lamenten que la direcció «no respecti» els acords aconseguits en el si de la formació. Al desembre de 2019, recorden, el PDeCAT va decidir «transitar cap a JxCat».

Els cinc senadors en qüestió són Josep Lluís Cleries, Mayte Rivero, Josep Maria Cervera, el gironí Josep Maria Matamala i Assumpció Castellví.