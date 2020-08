Puigneró dona negatiu a la prova de la covid-19 feta per haver estat en contacte amb Calvet però manté el confinament

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha donat negatiu al test PCR fet aquesta setmana per haver estat en contacte estret amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que divendres va obtenir un resultat positiu de covid-19. Puigneró ho ha anunciat aquest diumenge al seu perfil de Twitter, on ha apuntat que mantindrà el confinament fins que acabin els 14 dies de quarantena que estableix el protocol sanitari. Aquest aïllament acabarà el dia 10 de setembre a les 10 h, ha precisat el conseller.





Informar que he donat NEGATIU a la prova PCR de Covid-19 per haver estat contacte "estret" del "positiu" del Conseller Calvet. Tanmateix, tal i com marca el protocol, seguiré confinat fins a la finalització de la quarentena el dia 10 de Setembre a les 10am. https://t.co/pLxb1Mi8Iq