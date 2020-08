Torrent lamenta que la gent estigui «farta de retrets i picabaralles» en l'independentisme

El president del Parlament, Roger Torrent, va reclamar a l'independentisme «sentit d'Estat». En una entrevista a l'ACN, el dirigent d'ERC va reconèixer que «la gent està farta de retrets i picabaralles», després de les tensions al Govern i a la cambra al llarg de la legislatura.

Per això Torrent demana «una proposta guanyadora» per arribar a la independència. «Sempre reclamo més cooperació que no pas competició i intentar-nos desgastar constantment», va afirmar. També va advertir que l'independentisme començarà la propera legislatura «amb mal peu» si manté els «vicis» actuals.

D'altra banda, es va mostrar partidari «d'aïllar al feixisme», davant la possibilitat que Vox tingui representació parlamentària després de les properes eleccions.

Torrent va lamentar les contínues discrepàncies internes de l'independentisme al llarg d'aquesta legislatura. El president aposta per aprofitar les eleccions i posar els acords damunt la taula per «construir les bases de la nova legislatura a partir dels consensos». «La gent està farta de retrets i molt cansada de les picabaralles. És important treballar una proposta concreta, realista i guanyadora que ens porti a la independència», va reiterar a l'entrevista.

En aquesta línia, el dirigent d'ERC va asseverar que l'objectiu de l'independentisme ha d'estar «per sobre de batalles per bocins electorals» que facin tenir un o més diputats a uns i altres. «A mi m'interessa el sumatori global, reclamo sentit d'Estat». Torrent constata que el sobiranisme és «més fort» quan ha respost la «repressió» amb unitat, i que en canvi s'ha «empetitit» quan ha reaccionat desgastant el rival polític -i, alhora, soci de Govern.

Torrent també considera necessari aprofitar les eleccions perquè l'independentisme superi el 50% dels vots: «Hem de treballar per aquest objectiu que serveixi per eixamplar les majories. És un propòsit que ens uneix».



Propostes

«L'estratègia guanyadora» que defensa Torrent passa per quatre propostes. La primera es basa en «governar bé» i ser «útils» a la ciutadania. El president de la Cambra també reclama aprofitar la capacitat d'incidència de l'independentisme en la governabilitat de l'Estat, i forçar el govern espanyol a «seure i negociar». Torrent també aposta per mantenir la mobilització social i, finalment, treballar la internacionalització del conflicte de cara a una «resolució democràtica» que passi per l'autodeterminació i l'amnistia.