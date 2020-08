Catalunya viu la nit d'agost més freda de les últimes tres dècades

Catalunya ha registrat la nit d'agost més freda de les tres últimes dècades, arribant a mínimes de fins a 5ºC a la localitat de Molló (Ripollès) o 6,8º a Sort (Pallars Sobirà), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

L'estació de Raimat (Segrià), amb 32 anys en funcionament, és la que ha batut la mínima més antiga, mentre que el Masroig (Priorat) ha viscut un descens més pronunciat amb pràcticament dos graus menys que l'última mínima històrica registrada.

Fins a 25 localitats han baixat del seu mínim històric entre elles Tarragona, Badalona, Sabadell, el Vendrell, Alfarràs (Segrià), el Poal (Pla d'Urgell), Artés (Bages) o Parets de Vallès (Vallès Oriental).

El descens de les temperatures ha vingut acompanyat en els últims dies de pluges, i fins i tot neu al Pirineu català, amb precipitacions de fins a 150 litres per metre quadrat al llarg de la tarda de divendres i la matinada de dissabte a les comarques del Ripollès, el Berguedà i Osona.

Aquest dilluns, les mínimes s'han registrat a Puigcerdà (3,6ºC) i Das (3,7ºC) mentre que les localitats de Benissanet i Aldover (Baix Ebre) han encapçalat les màximes superant els 30ºC.

En les properes hores es preveu un lleuger increment de les temperatures mínimes acompanyat de l'entrada de núvols alts que desapareixeran progressivament al llarg del dia, excepte al litoral, on hi podria haver precipitacions a la segona meitat del dia, segons pronostica l'SMC.

El descens pronunciat de les temperatures l'últim cap de setmana d'agost contrasta amb un mes marcat per les nits caloroses on les mínimes han estat per sobre de la mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona.