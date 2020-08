Iceta urgeix a convocar eleccions: «Estem davant un Govern en descomposició»

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha urgit a convocar eleccions anticipades a Catalunya perquè considera que la divisió interna de l'executiu de Quim Torra el debilita a l'hora d'afrontar la crisi de la Covid-19: "Estem davant d'un Govern en descomposició", ha lamentat.

El primer secretari dels socialistes catalans ha donat una roda de premsa avui dilluns després de la reunió de la comissió executiva del partit. En la seva compareixença, Iceta ha advertit que la situació política a Catalunya "s'està degradant" i això perjudica el conjunt dels ciutadans.

"Estem davant d'un Govern dividit, amb uns socis enfrontats entre ells i amb un dels socis escindint-se, trencant per la meitat. Realment, estem davant d'un Govern en descomposició", ha exposat.

Més enllà de les pugnes internes del govern català, el líder del PSC ha lamentat que el president de la Generalitat, Quim Torra, persisteixi en la via de la "confrontació" amb l'Estat.

Així mateix, li ha reclamat que en aquest nou curs deixi de provocar "deteriorament institucional" amb les seves actuacions, com quan va reclamar el cessament d'un lletrat del Parlament per no haver publicat el text íntegre de les resolucions sobre la monarquia que van aprovar els grups independentistes de l'hemicicle.

"Necessitem un Govern que practiqui el diàleg, la col·laboració i que busqui els acords més amplis possibles, tant dins com fora de Catalunya", ha subratllat.