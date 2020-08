L'aeroport del Prat registra un terç de la seva activitat normal

L'activitat a l'aeroport del Prat per l'operació tornada s'ha reduït fins a representar un terç de la d'anys anteriors en aquestes dates. Els vols previstos aquest últim cap de setmana d'agost van ser 446 divendres, 385 dissabte i 430 diumenge. Van ser aproximadament una tercera part dels vols que hi va haver el darrer cap de setmana d'agost del 2019, amb 1.101, 998 i 1.065, respectivament. Són dades similars a les de l'operació sortida, el darrer cap de setmana de juliol, amb 360, 414 i 468. A l'estació de Sants tampoc hi va haver aglomeracions. Usuaris van explicar que no els sorprèn l'afluència i que compleixen les mesures de seguretat per la covid-19, però tenen dubtes de la seva eficàcia.

«Totes les restriccions que tenim a la vida normal, per viatjar no hi són», va criticar la Tània Gallardo, que va agafar un avió per tornar de Menorca amb la família. «Hi ha poc gel hidroalcohòlic, menys que als supermercats, tampoc et miren la temperatura, no hi ha la distància de seguretat entre els seients dels avions...», va denuniar. Considera que les restriccions a l'hora de viatjar són menors que en altres circumstàncies de la vida perquè «es prioritzen els diners del turisme davant la seguretat». Pel que fa als passatgers d'ahir, esperava trobar menys gent.

«Jo ho veig una mica 'parafernàlia' tot el que fa referència a les mesures de prevenció de la covid-19», assegurava per part seva la Maribel des de l'aeroport del Prat. «Hi ha molta publicitat falsa, jo no m'ho crec gaire», lamentava escèptica.