La majoria de diputats del PDeCAT al Parlament també es donen de baixa del partit

La gran majoria dels diputats de JxCat al Parlament que tenien carnet del PDeCAT han decidit donar-se de baixa del partit de David Bonvehí. Tal com ha pogut saber l'ACN, tots els parlamentaris menys el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, i el responsable de l'àrea de pensament, estudis i àmbits temàtics, Lluís Font, han estripat el carnet. Els diputats i diputades argumenten que JxCat és ara el "millor instrument" per aconseguir la independència i "per seguir treballant pel benestar, el progrés i la llibertat" de la ciutadania, sota el lideratge de Carles Puigdemont. El president i eurodiputat de JxCat i els consellers Damià Calvet, Miquel Buch, Meritxell Budó i Jordi Puigneró també han anunciat avui que s'han donat de baixa del partit.