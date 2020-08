Meritxell Budó també estripa el carnet del PDeCAT

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, també ha estripat el carnet del PDeCAT. Tal com ha pogut saber l'ACN, la portaveu del Govern té la intenció de comunicar-ho al partit les properes hores. Budó, que va ser membre de la direcció de la formació, s'afegeix així al degoteig de baixes al PDeCAT. L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dilluns al migdia que també es dona de baixa com a associat del PDeCAT. El partit que presideix David Bonvehí calcula en unes 800 les baixes de militants com a conseqüència de la pugna amb JxCat (un 7% del total). La vista per la demanda interposada pel PDeCAT contra JxCat pel control de les sigles serà el 25 de setembre.