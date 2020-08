El PDeCAT admet unes 800 baixes d'associats per la pugna amb JxCat

El PDeCAT ha admès unes 800 baixes d'associats per la pugna amb JxCat. El portaveu del partit, Marc Solsona, ha confirmat que un 7% de les bases han estripat el carnet de la formació com a conseqüència de la crisi oberta contra la formació de Carles Puigdemont. Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns al migdia, Solsona també ha explicat que la direcció comandada per David Bonvehí manté els canals oberts amb el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez -empresonat a Lledoners. La vista per la demanda del PDeCAT contra JxCat pel control de les sigles es farà el 25 de setembre a les 15:30 hores, al jutjat de primera instància 3 de Barcelona.