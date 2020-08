Els presos del PDeCAT també estripen el carnet del partit

Els presos del PDeCAT també han estripat el carnet del partit. Jordi Turull ho ha anunciat aquest dilluns per Twitter, i Josep Rull i Quim Forn ho faran les properes hores, tal com han confirmat a l'ACN fonts de JxCat, i deixen així a David Bonvehí sense els grans referents del PDeCAT. Els tres exconsellers, empresonats a Lledoners, han seguit les passes de Carles Puigdemont i dels consellers Damià Calvet, Meritxell Budó, Jordi Puigneró i Miquel Buch. La majoria d'associats del PDeCAT del grup parlamentari de JxCat també s'han donat de baixa, i deixant sols Marc Solsona i Lluís Font -membres de la direcció. Es consuma així la ruptura entre JxCat i el PDeCAT, fet que apropa el partit de Bonvehí a presentar-se en solitari a les eleccions.



Turull ha explicat per Twitter que ha donat a conèixer la seva decisió a Bonvehí. "Com diu Puigdemont, treballarem per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. L'exconseller forma part de la direcció de JxCat com a vicepresident. Dirigent històric de CDC i un dels impulsors del PDeCAT, va ser portaveu de JxSí fins que l'aleshores president Puigdemont el va nomenar conseller de la Presidència i portaveu del Govern abans de l'1-O.





He comunicat al president del PDeCAT, David Bonvehí, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. En la carta adjunta explico els motius.



Com diu el MHP @KRLS treballarem per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. pic.twitter.com/6uqrj5ZwC9 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) August 31, 2020

Fonts coneixedores de les negociacions entre JxCat i PDeCAT afirmen que, per evitar una ruptura ara ja insalvable. L'exconseller de Territori va assegurar a finals de juliol que faria "tot el possible" perquè "ningú" no hagués de trencat el carnet del PDeCAT per entrar a JxCat. Un mes després, però, ell mateix ho ha hagut de fer.Turull, Rull i Forn ja van fer una proposta el 26 de juny -amb l'exconseller Lluís Puig , que també s'ha donat de baixa del PDeCAT- perquè. La direcció, on Bonvehí hi té majoria, ho va rebutjar. Els quatre exconsellers veien la fórmula de la coalició que proposava el president del partit com la "pitjor forma" que podria adoptar el nou espai. Finalment, JxCat es va constituir com a partit just un mes després.El PDeCAT s'ha quedat avui sense Puigdemont, quatre consellers -tots els de l'espai menys Àngels Chacón, que sona com a candidata del partit-, gran part dels membres del grup parlamentari, i tot apunta que també sense els seus tres presos. Turull, Rull i Forn eren els grans pilars que li quedaven al partit. Amb aquestes baixes - més de 800 segons la direcció -, el PDeCAT i JxCat trenquen totalment les relacions. El partit de Bonvehí prepara ja la maquinària per presentar-se en solitari.