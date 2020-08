Carles Puigdemont, nova baixa del PDeCAT. L'expresident ho ha anunciat aquest matí a les xarxes socials i assegura que ho ha comunicat al líder de la formació exconvergent, David Bonvehí.





Acabo de comunicar a David Bonvehí, president del Pdecat, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. Continuaré treballant, ara com a president de @JuntsXCat, per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. — Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2020

Puigdemont diu que seguirà treballant per mantenir "una relació cordial entre les dues formacions" però "ara com a president de JxCat La crisi entre el PDeCat i JxCat s'ha intensificat en les darreres hores amb l'anunci de més abandonaments en el partit demòcrata de càrrecs de Junts arran de la demanda interposada pels exconvergents per presumpta apropiació de la marca JxCat registrada per l'expresident Carles Puigdemont.