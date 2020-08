Torra assegura que prendrà «totes les mesures» contra les famílies que no portin els infants a les escoles

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el Govern prendrà "totes les mesures" contra les famílies que no portin els infants a les escoles: "Se'n diu absentisme escolar", ha remarcat el president. El president ha admès que "possiblement" caldrà tancar aules o escoles durant el curs pels brots de coronavirus, i ha apuntat que alguna cosa "ha fallat" si la segona onada ha arribat al juliol i no a l'octubre. D'altra banda, Torra abordarà aquesta setmana amb el president espanyol, Pedro Sánchez, l'aplicació de l'estat d'alarma territorial i el subsidi de conciliació familiar. Torra ha confirmat la seva assistència a la conferència telemàtica de presidents autonòmics de divendres.

Torra ha insistit que és "clau" que l'alumnat torni a les escoles a partir del 14 de setembre. El president ha asseverat que no hi ha "cap" possibilitat que les aules no obrin d'aquí a 15 dies, ja que hi ha "totes" les mesures de seguretat que cal. Això sí, ha admès que "possiblement" caldrà tancar almenys aules durant el curs pels possibles brots de covid-19, tal com ja ha passat en altres països. Torra ha citat el cas de Berlín (Alemanya). "És possible que ens passi el mateix", ha apuntat, després d'admetre el "punt de risc" existent.

El cap del Govern ha confirmat que participarà de la conferència telemàtica de presidents autonòmics de divendres. Torra, que va parlar amb Sánchez la setmana passada per la gestió de la pandèmia, espera tornar-hi a mantenir contacte els propers dies. El president de la Generalitat vol conèixer els detalls de la proposta del president espanyol sobre l'aplicació de l'estat d'alarma per autonomies.

De fet, Torra ha reiterat que es planteja demanar l'aplicació de l'estat d'alarma si la situació epidemiològica requereix la limitació dels desplaçaments entre regions sanitàries. També ha afirmat que reclamarà l'ajuda de l'exèrcit espanyol, si cal: "Ara la prioritat és la salut". A més, el president vol tornar a demanar a Sánchez un subsidi de conciliació familiar.

"Responsabilitat" a l'ANC

D'altra banda, el president del Govern ha demanat "màxima responsabilitat" a l'ANC de cara a les mobilitzacions descentralitzades per la Diada de l'Onze de Setembre. Torra, que no ha confirmat si assistirà en alguna de les 90 concentracions que preveu l'entitat independentista, ha emplaçat l'Assemblea a trobar "la manera" que les mobilitzacions es desenvolupin tenint en compte la situació sanitària. De fet, l'entitat i el departament de Salut estan abordant la qüestió. "Demanem que es facin les coses amb creativitat i el rigor que l'ANC ha demostrat sempre", ha subratllat.

Torra ha advertit que "les coses són movibles", tot i que s'ha mostrat "segur" perquè es trobi la manera per celebrar les reivindicacions de l'11-S, tenint en compte el moment de "màxima responsabilitat". El president ha tornat a deixar clar que el Govern garantirà el dret a manifestar-se.