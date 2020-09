Artur Mas trenca amb Puigdemont i es queda al PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha decidit no seguir els passos del seu successor, Carles Puigdemont, i mantindrà la militància al PDeCAT. D'aquesta manera, l'exlíder de CDC opta per no sumar-se al nou partit de Puigdemont, Junts, ni a l'allau de baixes que s'han produït en la formació hereva de Convergència, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Puigdemont va consumar el dilluns el seu divorci del PDeCAT en trencar el carnet del partit, una decisió que també han pres quatre 'consellers' de l'actual Govern, tres dels 'exconsellers' presos, nombrosos diputats del grup de JxCat del Parlament i els cinc senadors de la coalició posconvergent.