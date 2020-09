El diputat Carles Castillo es dona de baixa del PSC per discrepàncies amb el partit socialista

El diputat del PSC Carles Castillo, líder del corrent crític "Juliol del 78" i primer càrrec socialista que va visitar un dirigent independentista a la presó, ha demanat avui a la direcció del partit la seva baixa com a militant, a causa de la "deriva" de la formació, tot i que mantindrà per ara el seu escó al Parlament.

Segons han avançat a EFE fonts socialistes, Castillo ha enviat aquest matí una carta a la direcció del PSC i al seu líder, Miquel Iceta, al ministre de Sanitat, Salvador Illa, i a la direcció del partit a Tarragona, en què "amb molta tristesa "demana oficialment la seva baixa com a militant en "no poder entendre ni compartir" la postura dels socialistes en diverses qüestions.

En la missiva, exposa el seu desacord amb que el PSOE digui que té "ànima republicana" però "doni suport" a una monarquia "corrupta"; lamenta el "complex" del PSC davant el fet que càrrecs socialistes, com ell mateix, visitessin els polítics independentistes a la presó; o retreu les campanyes "negatives" contra l'alcalde de Tarragona Pau Ricomà (ERC) per "intentar canviar dinàmiques" que el PSC "no va voler canviar" mentre va governar.

Si bé Castillo ha decidit trencar definitivament el carnet socialista, aquestes fonts han confirmat que la seva intenció serà mantenir per ara el seu escó com a diputat no adscrit al Parlament per Tarragona, tot i que preveu deixar-ho en pròximes setmanes; mentrestant, no renuncia a seguir formant part del grup parlamentari del PSC com a independent.

Castillo lidera des de fa dos anys el corrent crític "Juliol del 78", un sector intern del PSC que va néixer amb un perfil "catalanista, federalista i marcadament d'esquerres" i que des del seu inici es va mostrar molt crític amb la direcció.

El diputat per Tarragona -que va ser cap de llista en aquesta província el 2015 i número dos el 2017- va ser a més el primer càrrec socialista que va visitar un dels dirigents independentistes empresonats, en aquest cas Oriol Junqueras el 2018 a la presó madrilenya d'Estremera, cosa que va fer a títol personal i per raons d'"humanitat".