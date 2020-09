Espanya registra 23.572 positius i 83 morts en tres dies

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer que durant el mes d'agost s'ha produït un increment «important» dels casos i la transmissió de la covid-19.

En roda de premsa, Simón va dir que té una sensació «agredolça» a l'hora de poder realitzar un balanç de l'evolució del virus durant el mes d'agost, ja que, tot i que s'ha duplicat el nombre de proves realitzades, en comparació al juliol, s'ha produït un fort augment de casos. «Hem detectat gairebé el mateix nombre de casos que durant el pic de finals de març i principis d'abril. Encara que són molt diferents, seguim tenint un increment de la transmissió i això no ens deixa dormir tranquils», va assenyalar Simón. També va que hi ha zones «molt poblades», com per exemple Madrid, en què el control de la transmissió «no és fàcil».

D'altra banda, El Ministeri de Sanitat va registrar 23.572 nous positius i 83 morts més a Espanya respecte a divendres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 462.858 casos confirmats per proves diagnòstiques. Gairebé un terç dels nous infectats s'ha detectat a Madrid. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és l'autonomia amb més positius confirmats acumulats amb 126.057 dels quals 14.871 diagnosticats l'última setmana. Catalunya, en segon lloc, registra 110.017 casos per proves diagnòstiques. 14.128 en els últims 14 dies i 6.898 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 4.991 en els últims 14 dies i 1.382 en la darrera setmana.

D'aquests, 2.489 s'han diagnosticat el dia anterior, la comunitat autònoma amb més nous diagnòstics és Madrid amb 554 positius. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.094 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 83 més que dijous passat.