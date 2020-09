Funció Pública investiga denúncies assetjament laboral d'exdelegat a Suïssa

Funció pública de la Generalitat investiga les denúncies que han presentat unes treballadores per un presumpte assetjament laboral per part de l'exdelegat de la Generalitat a Suïssa Manuel Manonelles, que avui dia treballa com a assessor al Departament de Presidència.

Segons una informació del diari Ara, a l'estiu de 2019 el Departament d'Acció Exterior va ser alertat per part de treballadores de la delegació de Ginebra del tracte que rebien per part de Manonelles.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat que el cas l'està "estudiant el Departament de Funció Pública" -que depèn del conseller Jordi Puigneró-, però que de moment no hi ha hagut cap dictamen.

"Esperarem que es resolgui al més aviat possible, per si fos necessari prendre les mesures més oportunes", ha afirmat.

Budó també ha explicat que Manonelles, que segons l'Ara nega les acusacions, ha posat l'assumpte "en mans d'advocats per adoptar les accions legals oportunes".

ERC reclama "màxima exigència" pel presumpte cas d'assetjament laboral de l'exdelegat del Govern a Suïssa

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha reclamat "màxima exigència" davant del presumpte cas d'assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa.

Sabrià ha demanat "accions sense cap demora" i ha criticat que l'exdelegat mantingui un càrrec a la Generalitat: "Recol·locar enlloc d'assumir responsabilitats és desgastar la institució i fallar a la societat que representem".