Govern i Parlament homenatjaran la ciutadania i les víctimes del coronavirus als actes de la Diada de l'11 de Setembre

El Govern i el Parlament homenatjaran la ciutadania i les víctimes del coronavirus als actes de la Diada de l'Onze de Setembre. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, han presentat el programa en una roda de premsa a Palau, aquest dimarts a la tarda. Els actes tindran un format més reduït, tant al Parlament com a Govern, "més íntim", sense públic, i complint les mesures de seguretat. El 10 de setembre es projectaran imatges dels "presos polítics" a les parets del Palau de la Generalitat, per visualitzar-ne el seu "retorn". El Parlament homenatjarà els exdiputats i exdiputades de les onze legislatures. El marc del programa es titula 'Aquesta terra', en referència al país i al planeta.

El Parlament celebrarà un acte institucional de reconeixement als exdiputats i exdiputades, el dilluns 7 a les 18 hores. Hi haurà una representació de tots els partits que han passat per la cambra durant les onze legislatures, amb parlaments inclosos. El president actual, Roger Torrent, també hi parlarà. La cambra també aprofitarà la Diada per celebrar els 40 anys del restabliment de la cambra i entregar la Medalla d'Honor en categoria d'or al personal sanitari, el 10 de setembre a les 20 hores.

Budó ha explicat que, després que la Diada del 2018 estigués marca per la "represa de les institucions" després del 155, i que la del 2019 la condicionés la imminent sentència de l'1-O, l'Onze de Setembre d'enguany té l'impacte de la covid-19. És per això que els actes es faran sense públic i sota mesures de seguretat: "Tornarem a mostrar l'actitud de sobreposar-se, de reprendre el vol i persistir, que ens defineix com a poble i país".

L'acte 'Aquesta terra', dirigit per Lluís Danés, començarà a la Plaça Sant Jaume el 10 al vespre. S'iniciarà amb la solemne hissada de la bandera presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat per la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra. En aquest moment també hi assistiran el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Tot seguit, El Cor Jove de l'Orfeó Català, acompanyat per Xavi Lloses al piano, interpretarà 'El cant de la senyera'.

El cartell de la Diada fa referència a la Terra des del punt de vista "més ampli" de la paraula. D'una banda, la Terra com a un tros d'espai, més petit o més gran, des d'on aquests dies de pandèmia la gent ha viscut i ha observat tot el que passava al seu voltant. Els quadrats en blanc i negre indiquen aquest petit espai on la gent s'ha reclòs, un petit espai que la gent ha fet seu i des d'on s'ha viscut un dels moments més durs de la història dels nostres temps.

Aquests quadres, a més, també fan referència a les relacions de la ciutadania, al distanciament social i a la falta de contacte que ens ha portat la covid-19 però alhora també la necessitat d'aquest contacte entre els individus i el pes que s'ha demostrat de la societat, tal com ha explicat Budó. Amb relació a la pandèmia, el color negre d'aquesta terra pretén indicar el dol per totes les víctimes que hi ha hagut, i també és un homenatge a aquesta terra que les ha acollit. L'autora del disseny del cartell és Cèlia Martín.



Actes arreu

El Govern encara treballa per com serà l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova de l'Onze de Setembre pel matí. Està previst que a Girona l'ofrena a Josep Irla es faci a les 9 hores al cementiri de Sant Feliu de Guíxols. L'acte institucional a Lleida serà el dia 10 a les 18:30 hores al Pont llevadís del Turó de la Seu Vella. A Tarragona, l'acte a porta tancada serà el mateix dia a les 18 hores al Claustre de l'arxiu de Tarragona, i l'ofrena a Casanova a les 9:00 hores de l'11-S al Passeig marítim de la capital.

A Madrid, l'acte serà el dia 14 a les 19:30 als Jardins de l'edifici Zurich, amb la presència de Budó. També es faran actes virtuals a Noruega (dies 8 i 10), a la delegació del Govern a la UE (el dia 9), a Viena (10), a França i Alemanya (11), i Suïssa (17).