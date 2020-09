L'arribada de turistes internacionals a Catalunya s'enfonsa un 81,6% al juliol

L'arribada de turistes estrangers a Catalunya va caure un 81,6% al juliol en comparació amb al mateix mes del 2019, fins a les 436.742 persones, pels efectes de la covid-19, segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'INE. Quasi la meitat dels visitants internacionals eren procedents de França (41,8%), seguit d'un conglomerat de països de la resta d'Europa (11,8%). En total, els turistes estrangers van fer una despesa de 424 MEUR al juliol, un 85,8% menys respecte el mateix mes de l'any passat. Per persona, va ser de 971 euros (-22,8%) i per persona i dia, de 139 euros, un 30,1% menys, segons l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur). L'estada mitjana va ser de 7 dies, un 10,5% més.

Pel que fa les dades acumulades des de principis d'any, han visitat Catalunya 2.753.933 persones procedents de l'estranger, un 75,6% menys, mentre que la despesa ha retrocedit un 77,7%, fins als 2.758 milions d'euros.

Durant el mes de juliol, Catalunya va ser la segona comunitat més visitada pels turistes estrangers, amb un 17,7% del total al conjunt de l'Estat, per darrera les Illes Balears, amb un 23,9% del total i 588.431 turistes (-74,9%). El principal mercat emissor a les Illes va ser l'alemany (42,3%), seguit del britànic (16,2%). En tercer lloc, es va situar el País Valencià, amb 383.013 turistes, un 69,2% menys.

En la mateixa línia, les comunitats amb una major despesa van ser les Illes Balears, amb un 26% del total a l'Estat –amb 638 milions d'euros, un 77,9% menys-; seguit de Catalunya (17,3% del total) i el País Valencià (15,5% del total), amb 379 milions d'euros, un 72,2% menys.

Al conjunt de l'Estat, Espanya va rebre la visita de 2,5 milions de turistes internacionals, un 75% menys que el juliol de l'any passat. França va ser el principal país emissor, amb 597.244 persones però amb un descens del 58,4% respecte el juliol de l'any passat. En les xifres acumulades de l'any, en els set primers mesos de l'any s'han registrat 13,2 milions de persones, un 72,4% menys.

Quant a la despesa, va caure un 79,5% respecte el juliol de l'any passat, fins als 2.450 milions d'euros, amb una despesa de 994 euros, un 17,8%, mentre que per persona i dia van baixar un 23,3%, fins als 123 euros. En l'acumulat de l'any, suma 14.291 MEUR, un 72,6% menys.

Davant d'aquestes dades, el secretari d'Estat de Turisme Fernando Valdés, ha assegurat que "aquestes dades reflecteixen com la Covid-19 està afectant de manera negativa en el sector turístic per les restriccions a la mobilitat a nivell internacional" i la "falta de confiança" en els viatges a l'estranger. Malgrat això, ha subratllat que els turistes han allargat les seves estades respecte el 2019, un fet que demostra, ha dit, que els visitants no han "alterat els seus plans" i és una mostra de la "percepció d'Espanya com a destí segur".