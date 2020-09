Madrenas confia que diversos membres del PDeCAT "entendran i comprendran que cal unir-se sota el mateix paraigües"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha mostrat confiada en què diversos "excompanys" del PDeCAT "entendran i comprendran que cal unir-se sota el mateix paraigües" que proposa JxCat. Madrenas va donar-se de baixa del partit aquest dimarts a la nit per anunciar que optava per formar part del projecte polític liderat per Carles Puigdemont. Madrenas ha recordat que l'objectiu del partit ja era "transitar" cap a JxCat però ha lamentat que la direcció del partit s'hagi "apartat bastant" d'algunes de les "decisions democràtiques que va prendre la militància".

A més, Madrenas ha recordat que aquest transvasament havia de ser "sense quotes" de cap formació. Madrenas ha reiterat que el projecte de JxCat manté "l'esperit de l'1-O".