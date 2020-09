Puigdemont, Madrenas, els consellers i els presos de JxCat també estripen el carnet del PDeCAT

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va comunicar al president del PDeCAT, David Bonvehí, la seva decisió de donar-se de baixa del PDeCAT. Puigdemont formalitza així la ruptura amb el seu partit en impulsar una nova força política, Junts, que està en ple litigi amb la formació hereva de CDC per la gestió de la marca JxCat. «Continuaré treballant, ara com a president de JxCat, per mantenir una relació cordial entre les dues formacions», va afirmar.

Poc després, quatre consellers de la Generalitat van seguir els passos de Puigdemont i van anunciar que també trenquen el carnet del PDeCAT, així com l'exconseller de la Generalitat Jordi Turull.

Ho va dir a través d'un tuit, i va adjuntar una carta que va enviar al president del PDeCAT, David Bonvehí, en què explica la decisió: «Crec que les últimes dinàmiques, decisions i pronunciaments de la direcció del partit que dirigeixes i presideixes fan molt complicat en consciència mantenir una doble militància».

Reacció en cadena

«Aquest fet i mogut (repeteixo) només per les meves conviccions i consciència, em porten a ­demanar-te que em donis de baixa com associat del PDeCAT», afirma en la missiva el vicepresident de JxCat, el nou partit impulsat per Puigdemont. Posteriorment van anunciar també que farien el mateix Josep Rull i Quim Forn, segons va confirmar l'ACN.

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó; el titular de Territori, Damià Calvet; el responsable de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, també van trencar els seus carnets.

Puigdemont, Budó, Calvet, Puigneró i Buch s'uneixen així a el degoteig de baixes en el PDeCAT, que la direcció situa en un 7% dels 13.000 militants que l'organització diu tenir.

Més de 900 afiliats menys

Serien, doncs, uns 900 els afiliats que haurien trencat el carnet fins al moment. Als militants del Pirineu s'han unit els cinc senadors del partit, a més de diversos càrrecs de l'àrea metropolitana de Barcelona. I avui mateix, segons va informar ahir El Periódico, s'afegiran altres organitzacions territorials.

El PDeCAT, minuts abans de l'anunci de Puigdemont, va minimitzar aquesta cascada de baixes i va afirmar en roda de premsa que, de moment, l'expresident no era una d'elles.

Madrenas, quatre diputats i el comitè local de Girona es donen de baixa del PDeCAT i estenen la crisi

La crisi oberta al PDeCAT arran de la demanda interposada contra Junts per Catalunya ha comportat una allau de baixes de militants que han tingut un gran impacte a la província de Girona. L'alcaldessa de la capital, Marta Madrenas, va anunciar ahir a través de les xarxes socials la seva renúncia a continuar al partit liderat per David Bonvehí, per tal de posar-se al servei de les sigles que presideix Puigdemont. A més, el comitè local del partit a Girona va decidir ahir a la nit dimitir en bloc. L'actual presidenta local del PDeCAT a Girona és Maria Àngels Planas, tinenta d'alcaldia d'Hisenda a l'Ajuntament i vicepresidenta de la Diputació. De fet, Planas ja fa diverses setmanes que va renunciar a seguir a l'executiva del partit.

Madrenas és alcaldessa de Girona i diputada al Parlament de Catalunya pel grup de Junts per Catalunya a Girona, que arran de la crisi oberta al partit, pràcticament ha pertut l'afiliació de tots els seus diputats gironins. Més enllà de l'alcaldessa de Girona, van anunciar la seva baixa Francesc Ten, Ferran Roquer (alcalde de Borrassà, Lluís Guinó (alcalde de Besalú) i Jordi Munell (batlle de Ripoll), així com el seu compromís únic amb JxCat.

El diputat Francesc Ten va ser el primer gironí a anunciar la seva baixa del partit demòcrata. Ten, igual que la resta, va fer l'anunci a través de les xarxes socials, on va indicar que la demanda interposada pel partit que lidera David Bonvehí a JxCat ha estat el «detonant» d'una llista de motius que l'han «apartat» del partit al qual militava des de l'any 2016.

En declaracions a Diari de Girona, Ten va assegurar que «les decisions preses darrerament pel partit s'han anat acostant a un marc ideològic més propi d'un centredreta que no m'interpel·la». A més, creu que decisions de la magnitud com la demanda interposada contra el partit de Carles Puigdemont s'haurien d'haver sotmès a votació al Consell Nacional. A més, Ten va precisar que la demanda posava als que com ell, eren afiliats d'ambdós partits, en «ambudes cares del litigi», i que era una situació insostenible.

Per la seva banda, Roquer va justificar l'estripada de carnet argumentant a través de Twitter que «JxCat ara és el millor instrument per aconseguir la independència», un missatge que també va compartir Munell. En el cas de Guinó, va subratllar que «he treballat per integrar la diversitat a l'entorn del lideratge de Puigdemont amb l'objectiu polític de la independència en el Partit Demòcrata i a Junts xCat».

Gemma Geis, diputada gironina i portaveu adjunta de JxCat, és l'única diputada que es va presentar com a independent. Amb tot, també va prounciar-se mostrant el seu «compromís» per «impulsar» JxCat.

Dimissió en bloc a l'Alt Empordà



La pluja de baixes va arribar a l'executiva comarcal del PDeCAT a l'Alt Empordà, que ahir va anunciar la dimissió dels seus dotze membres i de la seva baixa del partit. En un comunicat firmat per tots els membres -entre els quals hi ha Ferran Roquer-, l'executiva sosté que el partit no respecta la decisió presa a l'Assemblea Nacional i el Consell Nacional de 2019 que va establir «transitar cap a Junts per Catalunya». A més, l'executiva titlla «d'intolerable» posar els tribunals per davant del diàleg, un fet que segons afirma el document, no se'ls ha consultat: «En un partit polític democràtic els seus membres han de ser partícips de les seves decisions, i sobretot, quan són tan especials i delicades com aquesta», recull el comunicat.