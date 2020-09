Puigdemont, els consellers i els presos de JxCat també estripen el carnet del PDeCAT

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va comunicar al president del PDeCAT, David Bonvehí, la seva decisió de donar-se de baixa del PDeCAT. Puigdemont formalitza així la ruptura amb el seu partit en impulsar una nova força política, Junts, que està en ple litigi amb la formació hereva de CDC per la gestió de la marca JxCat. «Continuaré treballant, ara com a president de JxCat, per mantenir una relació cordial entre les dues formacions», va afirmar.

Poc després, quatre consellers de la Generalitat van seguir els passos de Puigdemont i van anunciar que també trenquen el carnet del PDeCAT, així com l'exconseller de la Generalitat Jordi Turull.

Ho va dir a través d'un tuit, i va adjuntar una carta que va enviar al president del PDeCAT, David Bonvehí, en què explica la decisió: «Crec que les últimes dinàmiques, decisions i pronunciaments de la direcció del partit que dirigeixes i presideixes fan molt complicat en consciència mantenir una doble militància».

Reacció en cadena

«Aquest fet i mogut (repeteixo) només per les meves conviccions i consciència, em porten a ­demanar-te que em donis de baixa com associat del PDeCAT», afirma en la missiva el vicepresident de JxCat, el nou partit impulsat per Puigdemont. Posteriorment van anunciar també que farien el mateix Josep Rull i Quim Forn, segons va confirmar l'ACN.

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó; el titular de Territori, Damià Calvet; el responsable de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, també van trencar els seus carnets.

Puigdemont, Budó, Calvet, Puigneró i Buch s'uneixen així a el degoteig de baixes en el PDeCAT, que la direcció situa en un 7% dels 13.000 militants que l'organització diu tenir.

Més de 900 afiliats menys

Serien, doncs, uns 900 els afiliats que haurien trencat el carnet fins al moment. Als militants del Pirineu s'han unit els cinc senadors del partit, a més de diversos càrrecs de l'àrea metropolitana de Barcelona. I avui mateix, segons va informar ahir El Periódico, s'afegiran altres organitzacions territorials.

El PDeCAT, minuts abans de l'anunci de Puigdemont, va minimitzar aquesta cascada de baixes i va afirmar en roda de premsa que, de moment, l'expresident no era una d'elles.