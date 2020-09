Salut farà cribratges sistemàtics als treballadors de les residències a partir de la setmana vinent

Salut farà cribratges "sistemàtics" i prolongats en el temps als treballadors de les residències de gent gran a partir de la setmana vinent. Així ho ha anunciat en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha dit que si el virus circula a la comunitat és "lògic" que entri a les residències a través del personal. Per això, ha dit, se sol·licitarà un cribratge que funcionarà com ja es va fer els mesos d'abril i maig. Les proves es faran cada dos o tres setmanes. Tant Argimon com el coordinador de la unitat covid, Jacobo Mendioroz, han fet una crida a rebaixar la interacció social en general apuntant que la seguretat d'una residència o una escola depèn dels casos que hi ha a la comunitat.

"És importantíssim que cada trobada que fem pensem si és estrictament necessària o no", ha apuntat Argimon, que ha destacat que cal ser "capaços" de fer baixar la corba, ara estable, i que vagi "en descens".



PCR i cribratges massius

El secretari de Salut Pública ha destacat que tot i que s'han fet 106.000 proves PCR en la darrera setmana i més de 46.000 proves PCR des de l'inici dels cribratges massius, és important que es compleixi amb un aïllament correcte. "Repetim, insistim i no ens cansarem: quan fem una PCR, sigui positiu o negatiu, s'han de fer els 14 dies de quarantena", ha sentenciat.

La investigadora de la UPC Clara Prats ha assegurat que a grants trets l'impacte dels cribratges massius en municipis atura la pujada de positius "en la majoria de casos", si bé en altres s'estabilitza i en alguns hi ha una tendència a la baixa, com a Reus o Terrassa. "Tallem la pujada però mantenir la tendència a la baixa en el temps no depèn del cribratge sinó de tot el que ve després", ha dit en relació al seguiment de les quarantenes.

Per altra banda, Salut associa també la baixada dels casos al cap d'uns dies per l'efecte de "conscienciació" que pot tenir en la població el sol fet de fer al municipi proves massives i apunta a altres factors com poden ser les mesures restrictives aplicades en cada cas.

Amb tot, el departament defensa l'estratègia perquè fa aflorar casos positius asimptomàtics que, d'altra manera, potser passarien desapercebuts. La incidència d'asimptomàtics als cribratges fets fins ara és del 2,2%.

Segons Argimon, la conselleria està avaluant en aquests moments la possibilitat de fer cribratges a diferents punts arreu de Catalunya.



Resultat dels cribratges per municipis

Segons les dades dels últims cribratges finalitzats, destaca que a Alcarràs, el 26 d'agost, es van realitzar 380 PCR, de les quals 18 van ser positius (4,7 %).

Els dies 21 i 22 d'agost i del 24 al 27 d'agost també es van realitzar cribratges massius a les localitats de Les Franqueses del Vallès i Canovelles, on els resultats van ser de 3.475 PCR realitzades a Les Franqueses del Vallès, de les quals 57 van ser positius (1,6 %), i 4.547 PCR a Canovelles, de les quals l'1,9 % (87 casos) van donar positiu.

En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, els cribratges es van realitzar del 21 al 27 d'agost als barris de Collblanc i la Torrassa. En aquesta població es van fer un total de 1.886 PCR, de les quals 49 van ser positius (2,6 %).

Pel que fa a Cornellà, al barri de Sant Ildefons es van fer 4.107 PCR del 24 al 20 d'agost, dels quals un 2,5 % (104 casos), van ser positius asimptomàtics.

Del 26 al 28 d'agost també es van fer cribratges a Vic i a La Seu d'Urgell. A Vic, en concret al barri del Remei, es van fer 994 PCR, de les quals 56 van ser positius (5,6 %), mentre que a La Seu d'Urgell els resultats donen un 1,5% de positius (20 casos), del total de 1.300 PCR realitzades.

A Badalona les actuacions van començar el 28 i 29 d'agost amb una acció porta a porta a blocs de pisos del barri de la Salut. En aquesta acció es van fer 494 PCR, de les quals 13 van ser positius (2,6 %); aquesta acció estava plantejada com a complement del cribratge comunitari que es va iniciar aquest dilluns a les Àrees Bàsiques de Salut de Llefià i Gran Sol, dirigida específicament a la població de 15 a 40 anys i que durarà fins aquest divendres.

Finalment a Terrassa s'han tornat a organitzar cribratges massius, aquest cop als barris de Ca n'Anglada i Can Palet, del 25 al 31 d'agost.



App Radar Covid

Preguntat per la implementació de l'app Radar Covid, Argimon ha indicat que estan treballant en una integració que permeti "pràcticament" la programació d'una possible visita més que no pas enviar un missatge genèric que redirigeixi l'usuari a trucar al 061.

"Com que és una app que haurà d'estar uns mesos preferim treballar-ho una mica més i tenir una integració més acurada", ha assenyalat. El secretari de Salut Pública també ha apuntat que es farà una prova pilot i s'intentarà que es descarregui l'aplicació "el màxim de gent possible".

Amb tot, també ha donat per fet que tot i que l'aplicació serà "una ajuda" caldrà seguir tenint l'actual sistema de rastreig perquè hi haurà persones que no es descarregaran l'eina.



Baixa en cas del fill en quarantena

Sobre les declaracions fetes pel president espanyol Pedro Sánchez respecte la possibilitat d'agafar la baixa si es té un fill en quarantena, Argimon ha dit que caldrà veure en quina situació es podrà fer. En tot cas, ha assegurat que una inversió en prevenció pot ser "molt beneficiosa" i que el balanç entre allò que s'inverteix i el que es pot obtenir és "molt gran" per la salut pública en general.

Per la seva banda, Mendioroz ha apuntat que una persona que té una situació econòmica difícil amb persones a càrrec "hauria d'anar amb mil ulls a qualsevol lloc" per evitar així contagiar-se.



Campanya de vacunació de la grip

Per últim, sobre l'avançament de l'inici de la campanya de vacunació de la grip pactat a tot l'Estat, Salut ha indicat que preveu iniciar la campanya a Catalunya entre el 15 i el 19 d'octubre.

