Sánchez es mostra disposat a reunir la taula de diàleg al setembre

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a la Cadena Ser que "segueix confiant en ERC" per a les negociacions sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat (PGE), i ha apuntat que el seu govern no vetarà cap formació en els contactes. En aquest marc ha afirmat que està "disposat" a reunir la taula de diàleg sobre la situació política a Catalunya al mes de setembre "quan vulgui el govern de Catalunya". Després de les diferències entre els socis de govern per les aliances per aprovar aquests comptes -que Podem preferiria acordar amb ERC, i no amb Cs- Sánchez ha afirmat que la proposta que arribarà a les negociacions es pactarà primer entre els socis de coalició.

El president espanyol ha recordat que encara estan vigents els pressupostos del PP del 2018 que "no recullen els instruments necessaris per afrontar les emergències socials" ni per vehicular els 140.000 MEUR que vénen d'Europa.

Aquest fet, ha dit, fa "urgent" aprovar uns nous comptes, i els pressupostos que elaborarà el govern espanyol "reafirmaran molts dels compromisos incorporats a l'acord de govern entre el PSOE i Podem, com la transformació ecològica i digital, la cohesió territorial i l'agenda feminista.

Segons Sánchez, aquests hauran de ser uns pressupostos "de país" que "mirin més enllà de la majoria del govern". El PSOE i Podem, ha afirmat, "som conscients que hem d'aprovar uns pressupostos que han de ser progressistes i no poden ser excloents" i per tant "no podem excloure a cap grup polític de la negociació dels comptes".

La proposta que el govern espanyol portarà a les negociacions serà el primer lloc la pactada entre el PSOE i Podem, però després es podrà modificar en base a aquests acords amb altres formacions com –ha dit- el PNB. També amb altes forces, perquè "no es moment de vetos, és moment d'unitat", ha afirmat.

Pel que fa al PP, ha insistit que cal "canviar el clima polític". "Els actors polítics no podem actuar amb vells clixés previs a la pandèmia", ha dit, i "no estic demanant que es renunciï a les conviccions sinó que es compassin a les prioritats". Ha insistit que cal renovar el CGPJ.

Segons Sánchez "l'estabilitat del govern està garantida" durant els 40 mesos de legislatura, però el seu executiu ha d'aconseguir la majoria parlamentària parlant amb altes grups.