Baixen les adopcions i creixen les cessions de gossos a les protectores per la crisi sanitària

El confinament i la crisi de la Covid-19 han provocat un augment del nombre de famílies que han hagut de demanar ajuda a les protectores perquè es facin càrrec de les seves mascotes, en ser incapaços de mantenir-les econòmicament o causa d'una mudança forçosa en la qual no han pogut endur-se els seus animals.

Aquesta circumstància, al costat d'un descens de les adopcions, ha portat molts refugis d'animals, ja de per si saturats, a una situació límit.

Nombroses protectores de Catalunya asseguren haver registrat els últims mesos un increment de les trucades de famílies que demanen ajuda en no poder atendre les necessitats econòmiques de les seves mascotes per la falta d'ingressos.

L'associació Kmakus de Girona, que s'encarrega d'acollir animals abandonats o maltractats i els busca una llar, indica que fins al 80% de gossos que han volgut entrar als refugis aquests últims mesos procedien de famílies que es mudaven o necessitaven deixar el ca a l'associació de forma immediata.

Eva Martí, presidenta de l'associació, explica a Efe que moltes famílies que els han demanat ajuda "tenien lloc per als seus gossos, però ara han hagut de buscar pisos de lloguer" on no els accepten.

Des del refugi Bú Bup Parc, a Castellbisbal (Vallès Occidental), Cristina Martínez també ressalta aquesta tendència a l'alça i explica que ara rep set o vuit trucades de mitjana al dia de persones que no poden fer-se càrrec de les seves mascotes.

No obstant això, apunta Martínez, hi ha també el cas oposat: gent sense sostre, sobretot de Barcelona i rodalies, que es nega a entrar en un pis per no haver d'abandonar el seu gos.

En general, l'entrada d'animals a refugis durant el 2020 ha estat menor que l'any passat a causa de l'estat d'alarma, però també han disminuït les adopcions, i això està causant la saturació de molts refugis, sobretot els petits i mitjans.

Un exemple és el cas de la Protectora d'Animals de Mataró (Maresme), que durant el període de confinament va rebre un total de 222 entrades d'animals, 83 menys que el mateix període de l'any passat, però també es van tramitar 80 adopcions menys.

La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell (Vallès Occidental) ha rebut 235 gats des de principi d'any i, d'aquests, més del 70% (172) han arribat a l'últim trimestre, fet que ha saturat les instal·lacions de la protectora, ja que suposa un 7% més de gats que altres anys.

La responsable d'aquest refugi, Claudia Matheja, assegura que durant el confinament gairebé no van entrar animals, perquè no es van perdre ni es van abandonar com altres anys, però en arribar maig les entrades d'animals al refugi es "van incrementar de cop".

Una tendència que confirmen des de l'associació ASGAT de Cervelló (Baix Llobregat), on asseguren que aquest any han batut el rècord, amb un increment del 20% en l'entrada de gats procedents de les colònies de carrer.

Sònia Ripoll, voluntària de l'associació, atribueix aquest fenomen al fet que "moltes famílies que alimentaven els gats els caps de setmana han deixat d'anar per les restriccions de mobilitat, per la qual cosa han aparegut noves colònies de gats a llocs on abans no n'hi havia".

El confinament va alterar completament els processos d'adopció que seguien les protectores, quedant paralitzats en la majoria dels casos, i molts refugis han aprofitat la situació per fer el procés més exhaustiu.

Lydia Argilés, que compta amb una protectora privada a Lleida, assegura que ja s'han fet al voltant de 300 adopcions des de principi d'any, però que, arran del confinament, han posat més atenció en el procés d'adopció per evitar adopcions interessades.

"Des que una família ve al refugi fins que acaba el procés d'adopció poden passar 15 dies", assegura Argilés, atès que abans de dur a terme els tràmits s'asseguren que aquesta família pugui i vulgui cuidar l'animal mitjançant un període de convivència previ.

Un procés que s'ha convertit en telemàtic per a la Protectora de Mataró, que assegura que no ha funcionat en el cas dels gats, perquè els "adoptants necessiten conèixer presencialment el caràcter de l'animal".

Des del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Castellbisbal (Vallès Occidental) apunten a una altra tendència que segueix a l'alça any rere any, com és l'abandonament de gossos considerats potencialment perillosos (PPP).

Mònica Planas critica que "l'adquisició de PPP a internet és molt senzilla, però que moltes persones no poden ni volen fer-se càrrec d'aquests gossos tan enèrgics i acaben passant de mà en mà fins a acabar al carrer, on es reprodueixen en no estar esterilitzats".

Aquests gossos sovint han d'estar sols en una gàbia, per la qual cosa consumeixen espai i recursos dels refugis i són molt difícils de donar en adopció, ja que la majoria de gent no els vol, perquè a més es necessita una llicència personal i intransferible per tenir-los.