La CUP es retira com a acusació del cas 3%: «Ja hem complert amb els objectius»

La diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent va anunciar ahir que la seva formació es retira com a acusació popular del cas de presumpte finançament irregular de CDC, el cas 3%, després de tres anys d'instrucció, perquè consideren que ja han complert «amb tots els objectius».

En una conferència de premsa al Parlament, Sirvent va assenyalar que la CUP passa el relleu a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès perquè es presenti com a acusació popular i «com a administració perjudicada» pels possibles delictes comesos.

Sirvent va destacar que la lluita contra la corrupció de la CUP «és inqüestionable» i que després de tres anys com a acusació popular han aconseguit donar veu a les administracions perjudicades i estar presents en la fase judicial per esclarir els fets.

En nom de l'equip municipal de la CUP Sant Cugat, la tinent d'alcalde Lourdes Llorente va sostenir que com a administració pública «no només tenen l'obligació de presentar lemes en campanyes, sinó de participar activament en aquests procediments» contra la corrupció.

«Per ajudar a investigar aquests delictes, hem de tenir una actitud activa en l'exercici dels drets penals i civils, i no deixar només en mans de tercers la resta del procediment», va afegir.



Inhabilitació de Torra

Preguntada per l'escenari de les eleccions catalanes davant una possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, Sirvent va instar el màxim nombre d'actors polítics i socials a arribar a un consens sobre «com culminar aquesta legislatura».

Per ella, una altra investidura implicaria acatar aquesta inhabilitació: «Hem de fer que aquest fet repressiu concret no torni a ser un altre vodevil com el que ens hem trobat altres vegades quan hi ha hagut la suspensió de determinats representants represaliats».

Sobre les baixes que s'han produït aquests dies al PDeCAT a favor del JxCat que lidera Puigdemont, Sirvent ha apel·lat al fet que no es produeixi una situació semblant a la que assenyala el jutge d'instrucció en una interlocutòria del cas 3% sobre «un simple canvi d'aparença però no pas un canvi real entre CiU i el PDeCAT».

«Ja veurem com acaba aquest canvi de sigles però si realment és un viratge ideològic, s'haurà de demostrar amb accions polítiques concretes», va resoldre la diputada de la formació anticapitalista.