Investiguen l'exdelegat del Govern a Suïssa per assetjament laboral

Funció Pública investiga l'exdelegat de la Generalitat a Suïssa, Manuel Manonelles, per un presumpte cas d'assetjament laboral. L'estiu del 2019 el Departament d'Exteriors va ser alertat per part de diverses treballadores de la delegació del tracte que rebien per part de Manonelles, ara assessor a Presidència. No va ser fins al març del 2020, coincidint amb la revelació del presumpte cas d'assetjament sexual al departament, que es va activar el protocol perquè s'investigués.

Des de Funció Pública asseguren que l'expedient es troba encara en fase de tramitació perquè «va quedar aturat» durant el confinament, però afirmen que «es reprendrà» aquest setembre.

Per ara, no han citat Manonelles. Tres de les quatre treballadores que van denunciar els fets han acabat plegant, segons va informar el diari Ara.

Mal ambient

Fonts del departament admeten que estaven al cas dels problemes a la delegació a Suïssa i que dues treballadores havien agafat la baixa laboral pel mal ambient.

La conselleria d'Exteriors assegura que va comunicar el cas i la seva voluntat de prescindir de Manonelles tant a la consellera Meritxell Budó com al president Quim Torra, però Presidència nega que tingués coneixement del presumpte assetjament, segons explica el rotatiu.

Arran d'això, el president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va reclamar «màxima exigència» davant del presumpte cas d'assetjament laboral a la Delegació de la Generalitat a Suïssa. En aquesta línia, el president dels republicans a la cambra catalana va demanar «accions sense cap demora» i va criticar que l'exdelegat mantingui un càrrec a la Generalitat: «Recol·locar en lloc d'assumir responsabilitats és desgastar la institució i fallar a la societat que representem», va assegurar Sabrià.