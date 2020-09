L'executiu refreda l'escenari electoral i preveu aprovar els pressupostos de 2021

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va refredar la possibilitat d'un escenari electoral imminent en assegurar que preveuen tenir enllestit un primer esborrany dels pressupostos de 2021 durant la tardor amb l'objectiu de poder aprovar els comptes abans de final d'any. Si es complís amb aquesta agenda, la tramitació d'uns noves comptes -que caldria veure si aquesta vegada compten amb el suport dels comuns- allunyaria un eventual avançament electoral a Catalunya fins a 2021, ja que un cop dissolta la càmera -pas imprescindible per convocar els comicis- ja no es poden aprovar els pressupostos de la Generalitat. El president català, Quim Torra, va presidir ahir la primera reunió de l'executiu del mes de setembre, a les portes d'una tardor plena d'interrogants sobre quan seran les eleccions, si el president serà inhabilitat pel Tribunal Suprem i l'evolució de la pandèmia. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu, Meritxell Budó va insistir que la convocatòria d'eleccions és una prerrogativa exclusiva del president de la Generalitat. Torra segueix sense aclarir com afrontarà la seva possible inhabilitació ni la data de les eleccions catalanes, que inicialment volia celebrar durant la primavera, abans que esclatés una pandèmia que ho ha trastocat tot.



Compartir la data amb ERC

Per la seva banda, el vicepresident Pere Aragonès va revelar que Torra no ha compartit amb ell les possibles dates que estudia per convocar eleccions: «Jo no sé la data, però dono per fet que abans que es faci pública per part del president ho compartirà amb els socis de govern, no tinc cap dubte i estic convençut que serà així», va afirmar. Aragonès va coincidir amb el president que, en el cas que sigui inhabilitat, el proper cap de Govern hauria de ser elegit «per les urnes».