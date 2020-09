El Parlament de Catalunya celebra el 40è aniversari de la seva restitució

El 10 d'abril de 1980 va començar a caminar la primera legislatura del Parlament de Catalunya restituït, la institució que representa políticament tota la societat catalana. Quedaven enrere els anys foscos de la Guerra Civil i el franquisme que havien obligat els seus representants a exiliar-se i a mantenir viva la institució lluny de Catalunya.

Imatge exterior de la seu del Parlament de Catalunya | Foto: Parlament de Catalunya

"El Parlament tal com el coneixem avui no neix el 1980 sinó el 1932, sota la presidència de Lluís Companys i en el context d'una Catalunya republicana presidida per Francesc Macià. La història de la institució explica la història del nostre país, marcada pels valors que l'han guiat al llarg de tots aquests anys: la pau, la llibertat i el diàleg" ha assegurat el president del Parlament, Roger Torrent.

Quatre dècades després d'aquella data, que va permetre la recuperació de la democràcia a Catalunya, l'activitat legislativa que s'ha impulsat des del Parlament ha permès construir un país més just, més pròsper i més democràtic. Han estat 40 anys construint Catalunya, des d'un Parlament amb parets de vidre per mostrar tota l'activitat que s'hi desenvolupa.

Una activitat que va ser molt intensa des dels inicis. Estava tot per fer i calia posar els fonaments per construir la Catalunya contemporània. La cambra va impulsar lleis troncals pel país com la de l'organització territorial pròpia, les comarques; la llei de la policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra; o la de la normalització lingüística, que establia el català com a llengua vehicular en l'àmbit educatiu.

A la cambra també s'hi han tirat endavant lleis claus per fer front als reptes socials a què ha hagut de fer front el país i que han tingut una incidència directa en la vida de la ciutadania. En són un exemple la llei d'emergència habitacional o contra el canvi climàtic. També la de garantir els drets LGBTI i la d'igualtat efectiva de dones i homes.

En aquest sentit, malgrat els avenços aconseguits al llarg d'aquests anys en termes d'igualtat, encara queda molta feina per fer si es vol arribar a la igualtat efectiva. Durant la primera legislatura només vuit dones van ocupar els escons de l'hemicicle. Amb els anys, aquesta representació ha anat creixent fins a les 59 diputades actuals, el que representa el 44% dels escons de la cambra. El 2019 la institució ha estat reconeguda com a cambra «sensible al gènere» per l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE) amb el Parlament de les Dones. I aquest 2020 ha fet un pas més en el camí cap a la igualtat efectiva dins la institució aprovant un dels plans d'igualtat més complets i ambiciosos del parlamentarisme europeu.

Amb motiu del 40è aniversari de la restitució del Parlament, la cambra havia preparat un seguit d'actes i activitats per commemorar l'efemèride. La irrupció de la Covid-19 ha obligat a reconvertir-los i adaptar-los a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Així, el proper dilluns 7 de setembre el Parlament acollirà l'acte institucional amb què s'homenatjarà els diputats i diputades que han passat per la cambra al llarg d'aquestes quatre dècades. Es farà a l'hemicicle i comptarà amb una representació de diputats i diputades de cada legislatura.

El president Torrent en l'acte de presentació del logotip i el cartell commemoratiu del 40è aniversari del Parlament | Foto: Parlament de Catalunya.

El dijous 10 de setembre se celebrarà l'acte d'entrega de la Medalla d'Honor en categoria d'or del Parlament de Catalunya als professionals del sistema de salut de Catalunya. Amb aquesta distinció, la cambra vol reconèixer tota la feina i compromís del personal sanitari per fer front la pandèmia de la Covid-19.



El Parlament estrena nova imatge corporativa

Amb motiu del 40è aniversari de la restitució del Parlament, la cambra estrena nova imatge corporativa. Es tracta d'un logo que ha dissenyat l'estudi Pfp Disseny inspirant-se amb el semicercle de l'hemicicle. Aquest nou logo s'aplicarà a totes les comunicacions que faci la institució al llarg d'aquest 2020. Per celebrar l'efemèride també s'ha dissenyat un cartell commemoratiu, obra de l'estudi Velkro. En aquest cas s'ha jugat amb els anys de la restitució democràtica. D'aquest cartell se n'ha fet una edició limitada i numerada.