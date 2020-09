Àngels Ponsa substituirà a Mariàngela Vilallonga al capdavant de Cultura

La directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa, substituirà a Mariàngela Vilallonga al capdavant del Departament de Cultura. Nascuda a Artesa de Segre (Noguera) el 1960 i llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història de l'Art, Ponsa prendrà possessió del càrrec de consellera de Cultura dimarts després de la reunió del Consell Executiu. Ponsa va ser diputada al Parlament en tres legislatures entre 2010-2012 i 2012-2015, per CiU, i 2015-2017 per Junts pel Sí. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat aquest dijous com a nous consellers l'advocat Miquel Sàmper per a Interior, l'economista Ramon Tremosa per a Empresa i Ponsa, per Cultura.

Ponsa va ser coordinadora de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona des de gener de 2016 fins a gener del 2017 i de gener del 2018 a 14 de juny del 2018. Va ser diputada al Parlament en tres legislatures entre 2010-2012 i 2012-2015, per CiU, i 2015-2017 per Junts pel Sí. Va ser portaveu a la Comissió de Cultura i Llengua, mentre de les comissions d'Igualtat de les persones, de la Infància, Justícia, d'Ensenyament i Universitats de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i vicepresidenta de la Sindicatura de Greuges.

Diplomada en magisteri per la Universitat de Barcelona (1980), Ponsa és llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història de l'Art, postgrau en gestió i administració del sistema educatiu a la Universitat Autònoma de Barcelona (1992), màster en gestió pública a la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) i postgrau en Intervenció en situacions de conflicte a la Universitat de Barcelona (2004).

També va ser professora d'història de l'art a l'Escola Massana (1988-1992); tècnica superior d'ensenyament de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (1991-1995); tinent d'alcalde de Serveis a la Persona (Benestar Social, Igualtat, Joventut, Salut, Cultura, Educació i Esports) a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (1995-2003) i cap del Servei de Participació a l'Associació Catalana de Municipis (2003-2007).

Llibres

La futura consellera de Cultura va ser coordinadora del llibre 'Cultura i municipi. Polítiques culturals municipals a Catalunya' (UAB, 2007), coautora d''El meu llibre de Sant Cugat', proposta didàctica d'estudi de la ciutat en tots els àmbits que la componen i coautora del llibre 'Riera amunt! Proposta didàctica i guia per al professorat', que va obtenir el premi 'Terrassa a l'escola' en l'edició del 1991.