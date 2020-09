Buch admet moments de "tensió" amb Torra

El fins aquest dijous conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut haver tingut "tensió" amb el president de la Generalitat, Quim Torra, al llarg de la legislatura, però ha desvinculat el seu cessament de la disputa entre JxCat i el PDeCAT i també dels disturbis per la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ho ha dit a l'acte de clausura de la novena Escola d'Estiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que ha tancat poc després de saber-se que Torra l'havia cessat i nomenaria l'advocat Miquel Sàmper com a substitut.

Buch ha dit que "hauria entès en el marc de l'octubre" que Torra el destituís per la gestió dels aldarulls, "no ara", i que, si ho ha fet per la disputa entre JxCat i el PDeCAT, ell ha deixat les files del partit de Bonvehí. "Entenc que això va molt mes enllà", ha reflexionat, i ha recordat que el president té una vista al TS el proper 17 de setembre per la seva inhabilitació. A més, ha recordat que, a diferència d'altres membres del Govern, Torra "no ha tingut una trajectòria política normal" i, per tant, "hi ha coses de la gestió de l'administració que grinyolen".

No obstant això, ha assegurat haver entomat la destitució "amb esportivitat" perquè és potestat de Torra decidir la composició del seu Govern. "De la mateixa manera que té la llibertat de nomenar-te, té la llibertat de cessar-te", ha afirmat. Per això ha prioritzat fer "un molt bon relleu" amb Sàmper ja que "hi ha una sèrie de projectes i feines que no poden quedar enrere".

Visiblement emocionat, ha recordat la seva dona i fills i ha asseverat que, malgrat la dificultat de la feina de conseller, "hi ha algú que la pateix més, que és la família". Per això ha exalçat "totes les famílies, marits, pares, mares, dones, fills i filles que suporten aquesta passi'"