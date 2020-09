Catalunya, en "estabilitat perillosa", busca consolidar tendència a la baixa

Les dades dels últims quatre dies mostren, si són observades "amb optimisme", un "petit descens" en la corba de contagis de la Covid-19 que no obstant això ha de ser consolidat durant les pròximes dates, la qual cosa situa Catalunya a aquesta hora en una "estabilitat perillosa".

Aquesta és la radiografia de l'actual moment epidemiològic feta en roda de premsa pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el cap de la Unitat de Seguiment d'aquest virus, Jacobo Mendioroz.

"La situació està estabilitzada. Però, si volem ser optimistes, sembla que comença a haver-hi un petit descens", ha indicat Argimon analitzant sobretot les dades dels últims quatre dies.

No obstant, ha advertit que aquestes dades cal mirar-les "a llarg termini", atès que, encara que els últims dies es detecta una millora, la tendència encara ha de "consolidar-se".

Mendioroz, al seu torn, ha definit l'actual context d'"estabilitat perillosa", perquè el nombre de contagis segueix superant-se diàriament el miler. "Una estabilitat tensa", ha afegit llavors Argimon.

"És important que la tendència es consolidi i la corba baixi", ha resumit tot seguit el secretari de Salut Pública abans de recordar que la velocitat de reproducció del coronavirus ha baixat ara a 1, és a dir, cada infectat contagia de mitjana una person -, que els positius en les proves PCR es segueixen situant en el 7,2% i que la pressió assistencial "no varia".

Mirant diferents punts de la geografia catalana, ha destacat que a l'Alt Pirineu -poc poblat- la corba va baixant, i a Barcelona i la seva àrea metropolitana -molt poblades- la situació segueix estabilitzada. La corba puja per contra a Tarragona, a Vic també es detecta "un repunt", a Lleida la situació "va a la baixa", així com a Terres de l'Ebre, on l'epidèmia "sembla que va a millor".

Una anàlisi que coincideix amb les dades epidemiològiques publicades en obert a dadescovid.cat, que indiquen que ha baixat el nombre d'hospitalitzats, que aquest dijous és de 684 pacients -36 menys que ahir-, dels quals 126 són a l'UCI -dos més que la vigília-.

El risc de rebrot (EPG), l'índex que mesura el potencial de creixement de virus, segueix sent alt, tot i que s'ha estabilitzat entorn a 186, un punt més que ahir, mentre que s'han notificat sis noves defuncions per Covid-19, que eleven a 13.051 el nombre total de morts per l'epidèmia a Catalunya.

Així mateix, Mendioroz ha exposat als periodistes una anàlisi retrospectiva de les mesures coercitives preses a Lleida, l'Hospitalet de Llobregat i l'Alt Empordà per frenar l'avanç del virus.

En el primer cas, ha conclòs que les mesures van servir per evitar contagis però es van haver de prendre uns dies abans per evitar la saturació de l'UCI de l'hospital de referència; en el segon, amb el virus circulant a gran velocitat, sí que es va actuar a temps per evitar col·lapses assistencials -si bé els centres sanitaris també estan més preparats-; i en el tercer, amb una densitat de població baixa, va ser més fàcil reduir la incidència de virus.

En resum, en paraules de Mendioroz: les mesures coercitives "tenen un clar impacte" a l'hora de reduir els contagis però han de ser "un últim recurs".

"Com més gent sigui conscient i apliqui accions individuals, més endarrerirem, o aconseguirem no utilitzar, mesures que afecten tota la societat", ha apuntat.