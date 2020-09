El Govern destinarà 300 euros a les famílies vulnerables amb fills que s'hagin de confinar

El Govern ha anunciat aquest dijous que destinarà 10 milions d'euros a les famílies vulnerables que hagin de confinar-se al conviure amb un menor que sigui positiu per Covid o hagi estat en contacte amb un infectat a la seva escola, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Cada família podrà rebre, com a màxim, 300 euros per confinament. Això permetrà, segons ha avançat el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, arribar a unes 33.000 llars, i aquests diners, segons ha compartit, «permetran ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de menjar, roba i allotjament».

En roda de premsa conjunta amb els titulars de Salut i Educació Alba Vergés i Josep Bargalló, respectivament, El Homrani ha exigit al Govern de Pedro Sánchez, que és qui té competències en matèria de baixes laborals, que permeti que els pares treballadors que tinguin fills en quarantena puguin acollir-se a una baixa per incapacitat laboral.