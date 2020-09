La incidència del virus va en descens a Catalunya tot i que suma 12 morts

El risc de rebrot i la velocitat de reproducció del coronavirus van baixar per segon dia consecutiu a Catalunya, tot i que suma dotze morts més i segueix augmentant el nombre de pacients hospitalitzats, que ja és de 720, una vintena més que dimarts. D'aquests,124 estan a l'UCI.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, es van confirmar 733 nous positius, que eleven el total acumulat durant la pandèmia a 132.596, dels quals 110.161 són casos confirmats per PCR, 627 de nous des de la darrera actualització.

El risc de rebrot a Catalunya, que mesura l'índex de creixement potencial de virus, es va situar a 185, cinc punts menys que dimarts i catorze menys des de dilluns, però sempre en la franja de risc alt –més de 100. La velocitat de reproducció del virus va tornar a disminuir quatre centèsimes i es va situar en 1,01, és a dir, que cada infectat contagia poc més d'una persona de mitjana i ja és a prop de l'objectiu baixar per sota de l'u.

Ahir van augmentar fins a quatre les comarques catalanes que estan en risc baix de rebrot –per sota de 30–, el Solsonès, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, mentre que n'hi segueixen havent vuit que estan en risc moderat –entre 30 i 100. Les comarques amb més risc de rebrot són les Garrigues, amb un índex de 655,6, seguida de la Noguera (475,4), el Ripollès (455,8), l'Alt Urgell (417,8), la Cerdanya (284,6), Osona (280,8) i el Vallès Oriental (275), mentre que al Barcelonès l'EPG és de 216,9, deu punts menys que dimarts i consolida la seva tendència a la baixa de l'última setmana, que ja ha situat la velocitat de propagació del virus per sota d'1, a 0,96.

Brot a l'hospital de Reus

D'altra banda, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus va notificar dimarts un brot de coronavirus amb 26 casos confirmats, segons va informar el Departament de Salut en un comunicat. Afecta els pacients ingressats a les plantes de medicina interna i sociosanitari del centre, així com quatre treballadors. En concret, hi ha catorze casos en l'àmbit sociosanitari i dotze a medicina interna. Pel que fa a la planta del sociosanitari, es va detectar un primer cas en una persona usuària que va presentar simptomatologia i que va donar positiu en la prova PCR. Llavors es va fer un cribratge a tots els pacients ingressats en la mateixa planta i es van diagnosticar catorze casos positius, dels quals dotze són asimptomàtics. A la planta de medicina interna es detecta un primer cas el 19 d'agost. El 24 d'agost se'n detecten dos nous, i el 25 d'agost es realitza un cribratge a tots els pacients de la planta. Llavors es confirmen quatre casos, tots ells amb simptomatologia respiratòria. Posteriorment, el 31 d'agost, es repeteix el cribratge i es detecten set nous casos, tots ells asimptomàtics.

Quant a casos, els positius confirmats a Igualada s'han quasi duplicat en una setmana. Segons dades de l'Ajuntament, s'ha passat de 36 a 67. Per aquesta raó l'alcalde, Marc Castells, ha fet una crida a extremar la prudència i ha demanat explícitament que s'evitin les trobades familiars per evitar «el risc de contagi». Seguidament, a la Llagosta (Vallès Oriental), s'han detectat dos brots localitzats en dues comunitats de veïns. L'alcalde del municipi ha explicat que tot i que el nombre de contagis «no és elevat» sí que s'hauria copsat que els darrers casos de persones amb símptomes que pertanyen a dues comunitats de veïns molt concretes. Finalment, del cribratge del barri del Remei de Vic, s'han obtingut 56 positius. Hi van participar 994 persones.