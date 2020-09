Junqueras avisa que «si iniciem una confrontació amb l'Estat anirem a perdre»

El líder d'ERC i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va qualificar ahir de «molt etèria» la proposta de l'expresident Carles Puigdemont d'iniciar una confrontació intel·ligent amb l'Estat i va advertir que «si iniciem una confrontació amb l'Estat en les condicions actuals anirem a perdre, i nosaltres el que volem és guanyar». «Si volem resultats diferents haurem de preparar-nos millor», va explicar, tot afegint que el més intel·ligent és internacionalitzar més l'objectiu, seure en totes les taules per dialogar, guanyar eleccions i treballar incansablement. Junqueras va afirmar que respecta la proposta de Puigdemont i està disposat a debatre-la, però veu imprescindible concretar el que es planteja: «Quina és la proposta? Com es farà?».



Llibre amb Marta Rovira

D'altra banda, el president d'ERC i la secretària general del partit, Marta Rovira, trauran a la venda dilluns vinent Tornarem a vèncer (i com ho farem), un llibre en el qual recullen l'estratègia d'Esquerra per poder assolir la independència i la república catalana. A la publicació, a més, es repassen els fets que van esdevenir durant la tardor de 2017, amb l'1-O i la DUI no consumada al centre. A partir d'aquí, Junqueras i Rovira defineixen la seva diagnosi sobre què ha passat fins ara.