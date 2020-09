El nou conseller d'Interior és l'advocat a qui Josep Rull va nomenar successor polític a Terrassa

L'advocat Miquel Sàmper Rodríguez (Terrassa, 1966) serà nomenat conseller d'Interior aquest dijous a la tarda en substitució de Miquel Buch. Arriba al càrrec després d'una àmplia trajectòria en l'advocacia catalana i els darrers cinc anys en la política local de Terrassa, un pas que va fer després que el 2015 Josep Rull el nomenés successor al capdavant de CIU a Terrassa. Des de l'estiu del 2015 va ser tinent d'alcalde al consistori però després dels fets d'octubre del 2017 el PSC va trencar l'acord i es va quedar a l'oposició. A les eleccions del 2019 es va presentar per Junts per Terrassa com a número 2, per darrere de Lluís Puig. Era el líder el comitè local del PDeCAT de Terrassa que el 20 d'agost va plegar per marxar amb Puigdemont.

Llicenciat en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració, va ser degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa del 2007 al 2004, president de l'Advocacia Catalana el 2013 i 2014 i vicepresident de l'Advocacia Espanyola del 2009 al 2014.

El 2015 va entrar a la política municipal de Terrassa com a candidat a l'alcaldia de CIU avalat per Josep Rull. En una entrevista explicava que Rull li havia demanat extrapolés en la política institucional el que havia fet en l'advocacia portant el Pacte Nacional pel Dret a Decidir al Consell de l'Advocacia Catalana.

Després de dos anys com a tinent d'alcalde en un govern municipal liderat pel PSC i dos anys a l'oposició, el 2019 es va tornar a presentar a les eleccions com a número 2 per darrere de Lluís Puig. Abans d'aquestes eleccions va afirmar que Terrassa era la ciutat "més castigada pel procés" per l'actuació de la justícia amb relació a Lluís Puig, Pere Soler i Josep Rull.

El 21 de març del 2019 va dir que estudiaria accions legals contra el guàrdia civil que l'havia acusat d'"encoratjar, animar i provocar una actitud gens pacífica" dels manifestants del registre d'Unipost a Terrassa del 19 de setembre del 2017. Ho va manifestar després de la declaració del caporal al judici del Procés.

Segons el registre i la declaració d'interessos de l'Ajuntament de Terrassa té un 10% de les accions de Sàmper-Riba Advocats S. L. P. de Terrassa. És diputat delegat de Turisme a la Diputació de Barcelona amb retribució, així com conseller de l'empresa d'Aigua Municipal de Terrassa (Taigua) i de Foment de Terrassa sense retribució.

El 20 d'agost el Comitè local del PDeCAT de Terrassa, que ell liderava, va plegar en bloc per donar suport al projecte de JxCat de l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont. Sàmper va dir que el posicionament dels presos i exiliats independentistes, entre els quals hi ha els terrassencs Lluís Puig i Josep Rull, al costat de Puigdemont havia pesat en el moviment final.