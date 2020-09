Les reaccions al canvi de Torra al Govern català

Les reaccions als canvis que el President de la Generalitat Quim Torra ha efectuat aquest dijous no s'han fet esperar. Torra ha justificat el canvi per «enfortir» el Govern i «injectar energies renovades» per encara la tardor, en declaracions fetes aquesta tarda a l'acte de possessió de Miquel Sàmper i Ramon Tremosa com a consellers d'Interior i d'Empresa, respectivament.

Per la seva banda, Àngels Chacón, fins ara titular d'Empresa i Coneixement, ha lamentat aquest dijous que la seva etapa com a consellera acabi de «forma tan abrupta i en un moment on el final de la legislatura es veu tan a prop» i ha admès que és «dolorós». En una carta de comiat, la consellera també comenta que no és el final que hauria desitjat al capdavant del Departament. «Crec que a hores d'ara tots sou conscients de les circumstàncies que han portat el President a prendre aquesta decisió», assenyala en la missiva. Chacón ha estat l'única consellera del Govern que no ha estripat el carnet del PDeCAT per unir-se a Junts per Catalunya.

El PDeCAT també ha seguit la mateixa línia que Chacón, denunciant una «purga política» i una operació de Torra per «fer desaparèixer el partit». El portaveu de la formació, Marc Solsona, ha lloat la feina de la ja exconsellera d'Empresa, l'única dirigent que quedava a l'executiu amb carnet del PDeCAT, i ha assumit que la seva expulsió del Govern ha estat motivada precisament per «militància política».

El portaveu del PSC, Miquel Iceta, també veu un «ajustament de comptes» en aquesta reestructuració del Govern. «És obvi que no té res a veure amb una millora de la gestió del Govern», ha afirmat Iceta en una atenció als mitjans des de l'Arboç (Baix Penedès), tot acusant Torra de prioritzar «les necessitats en una lluita de política partidista». «No és moment de remodelar, sinó de convocar eleccions i que puguem passar pàgina», ha subratllat el primer secretari del PSC aquest dijous a la tarda.

Per últim, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, també ha carregat contra els canvis de Quim Torra en una piulada al seu compte de Twitter. Pacheco ha comentat que « l'anunci de convocar eleccions i la remodelació del Govern com a resposta a una crisi partidària evidencien que la carrera electoral paralitza les polítiques».