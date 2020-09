Torra ofereix a Aragonès rellevar també a consellers d'ERC en pròxims dies

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ofert aquest dijous al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, rellevar també als consellers d'ERC que consideri oportú, ara o en els pròxims dies.

Així ho han assegurat a Efe fonts pròximes al president català, després que Torra hagi comunicat aquest matí a Aragonès els seus plans de remodelació del Govern, amb el relleu de tres consellers de JxCat: Miquel Buch (Interior), Àngels Chacón (Empresa i Coneixement) i Mariàngela Vilallonga (Cultura).

En la conversa, Torra ha convidat a Aragonès a assenyalar quins departaments en mans republicanes també necessitarien un canvi, al que el vicepresident del Govern ha respost que no té pensat substituir a cap dels consellers d'ERC.

Torra, segons les fonts consultades, li ha comentat que, si s'ho repensa, poden escometre's més canvis en els pròxims dies o la setmana que ve, per a encarar l'inici de curs polític amb un Govern renovat.

En tractar-se d'un govern de coalició, de JxCat i ERC, Torra ha evitat forçar destitucions que afectin els republicans, malgrat que ell mateix ha estat crític en determinats moments amb la gestió del coronavirus que estaven fent els titulars de Salut, Alba Vergés, i Treball, Assumptes Socials i Família, Chakir El Homrani.

Per això, i al no voler obrir una crisi forçant el relleu de consellers d'ERC, va pressionar abans de l'estiu per a situar a Josep Maria Argimón com a secretari de Salut Pública, al costat de Vergés.

Fonts del Palau de la Generalitat han assegurat que la pretensió de Torra amb aquesta remodelació és "reforçar" el Govern i preparar-ho per a uns pròxims mesos que poden ser especialment complicats si la pandèmia de la COVID-19 torna a descontrolar-se, amenaçant el sistema sanitari i agreujant la situació econòmica.

La relació de Torra no era bona ni amb Buch -amb qui ha protagonitzat diverses topades per l'actuació dels Mossos d'Esquadra davant manifestants independentistes- ni amb Chacón, amb qui hi ha hagut mancada de confiança al llarg de la legislatura, al que se suma ara la decisió de la ja exconsellera de mantenir el seu carnet del PDeCAT i marcar distàncies amb JxCat.

Ahir dimecres, Torra va avançar en conversa telefònica a l'expresident Carles Puigdemont els canvis que anava a escometre, i el seu antecessor en el càrrec els va avalar, segons les fonts consultades.

Torra ha acudit aquest matí, abans que transcendís la crisi de govern, al centre penitenciari de Lledoners per a comunicar els seus plans a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i al secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, mentre que amb l'exconseller de Cultura Lluís Puig, a Bèlgica amb Puigdemont, ha parlat telefònicament.

Abans d'oficialitzar-se públicament els canvis, Torra ha citat aquest matí a Buch, Chacón i Vilallonga per a traslladar-los la seva decisió.

La idea de "reforçar" el govern enfront de la crisi sanitària, econòmica i social, que pot agreujar-se en els pròxims mesos, es va començar a gestar, segons les citades fonts, a principis d'agost, davant l'increment dels rebrots de la COVID-19.

El calendari polític català està marcat ara per la incertesa, no sols pels efectes de la crisi del coronavirus, sinó també per la possible inhabilitació de Torra.

Si decideix convocar eleccions abans de ser inhabilitat aquesta tardor, la cita electoral podria penjar d'un fil en funció de la situació sanitària a Catalunya en aquest moment -com ja va passar al País Basc i Galícia-, i si decideix no convocar-les, en el Palau de la Generalitat no descarten que el procés judicial de confirmació o no de la condemna a any i mig d'inhabilitació s'hagi d'ajornar per culpa d'una eventual expansió de la pandèmia.