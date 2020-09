Els contagis van a l'alça però el risc de rebrot a Catalunya s'estabilitza

Segons les dades pel Departament de Salut, ahir es van confirmar 1.589 nous positius, el doble que el dia anterior, que eleven el total acumulat durant la pandèmia a 134.185, dels quals 111.641 són casos confirmats per PCR. Paral·lelament, el risc de rebrot (EPG), que és l'índex que mesura el potencial de creixement de virus, segueix sent alt, tot i que es va estabilitzar entorn a 186, un punt més que el dimecres, tot i que encara es manté en la franja de risc alt -per sobre de 100. D'altra banda, es van notificar notificar sis noves defuncions per covid, que eleven a 13.051 el nombre total de morts per l'epidèmia a Catalunya.

El nombre de pacients ingressats per covid als hospitals de Catalunya és avui de 684 (36 menys que ahir), però han pujat a 126 els pacients que són a l'UCI (dos més que el recompte del dia previ).

A més, la velocitat de reproducció del coronavirus va baixar a 1 -cada infectat contagia de mitjana una persona- a Catalunya. Pel que fa a les hospitalitzacions, ahir van anar a la baixa i es van situar en 684 pacients, dels quals 126 són a l'UCI.

Es tracta del tercer dia en què milloren lleugerament les dades epidemiològiques a Catalunya, on s'han incrementat els cribratges massius i on l'àrea de Barcelona, la Noguera, el Segrià i la ciutat de Reus tenen mesures restrictives d'activitats, aforaments i horaris a la restauració, addicionals a les aplicades a tot Catalunya (prohibició de reunions de més de 10 persones, tancament de l'oci nocturn i veto a fumar a menys de dos metres d'una altra persona).

Des del passat 1 de març, a Catalunya s'han fet 1.304.019 proves PCR, de les quals un 8,7% han donat positiu en persones que tenien una mitjana d'edat de 50,7 anys, un 55% d'elles dones, mentre que en les PCR que s'han fet durant els darrers set dies la mitjana d'edat dels nous positius és de 38,4 anys, la meitat dones.

Canovelles i Vic, els de més risc

Les últimes dades de Salut indiquen que les comarques amb risc més alt de rebrot són les Garrigues, amb un EPG de 717,3, seguida de la Noguera (399,2), el Ripollès (444,6), l'Alt Urgell (344,2), Osona (312,4), l'Alt Camp (294,6), el Segrià (260,2) i el Vallès Oriental (258,5). En canvi, el Solsonès, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça estan en risc baix. La resta tenen un risc moderat (entre 30 i 100).

Pel que fa als municipis, els que estan amb major risc de rebrot són Canovelles (1.123,8), seguida de Vic (697,8) i Cornellà (631,4).

«Una estabilitat perillosa»

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, va assegurar ahir que «la situació està estabilitzada», tot i que va afegir que «si volem ser optimistes, sembla que comença a haver-hi un petit descens», va indicar, tenint en compte les dades dels últims dies. No obstant, va advertir que aquestes dades cal mirar-les «a llarg termini», atès que, encara que els últims dies es detecta una millora, la tendència encara ha de «consolidar-se». Al seu torn, el cap de la Unitat de Seguiment, Jacobo Mendioroz, va definir l'actual context d'«estabilitat perillosa», perquè el nombre de contagis segueix superant-se diàriament el miler.

Per això, el secretari de Salut Pública va concloure que «és important que la tendència es consolidi i la corba baixi», i va recordar que la velocitat de reproducció del coronavirus ha baixat ara a 1, és a dir, cada infectat contagia de mitjana una persona-, que els positius en les proves PCR es segueixen situant en el 7,2% i que la pressió assistencial «no varia».