Sánchez i Rufián pacten reprendre la taula de diàleg al setembre

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, va anunciar un acord amb el president espanyol Pedro Sánchez per reprendre les reunions de la taula de diàleg sobre Catalunya i, a falta que els dos governs acordin una data, els republicans ja parlen de celebrar-la a mitjans de setembre.

Després d'una reunió de poc més d'una hora a La Moncloa, Rufián va comparèixer en roda de premsa al Congrés i, segons va dir, la principal coincidència ha estat el desig de reprendre aquest diàleg sobre el futur de Catalunya.

La taula de diàleg va ser el compromís que ERC va arrencar al PSOE per permetre la investidura de Sánchez, però només es va arribar a fer una primera reunió, abans de la crisi sanitària. Dimarts, el Govern central va reiterar la seva disponibilitat per reunir-se i va dir que «el problema» per posar una data era Quim Torra.

Per Rufián, el fet que les converses es reprenguin és «molt positiu» perquè és hora de «passar de la foto, que està bé i és didàctica, a una cosa efectiva, a la utilitat». La data correspon als dos governs però, a parer seu, la idea és celebrar aquesta segona cita a mitjans de setembre.

Sobre si serà abans o després del dia 17, quan està previst que el Suprem resolgui el recurs de Torra contra la seva condemna d'inhabilitació, Rufián va assegurar que és «poc prudent» concretar un dia, perquè afecta dos governs i quatre partits. «Entenem que seria bo com més aviat possible», va insistir, després de remarcar que hi ha una «finestra d'oportunitat» i que la pandèmia no pot posposar els altres problemes, com el «conflicte polític» de Catalunya.



«El diàleg és l'única via»

En tot cas «no contempla» la possibilitat que Torra es negui a celebrar la reunió, perquè això seria «l'antipolítica». «El diàleg és l'única via, no hi ha cap més alternativa (va emfatitzar). Oriol Junqueras ja va dir que volem guanyar i per guanyar cal triar els temps, provar d'aglutinar cada vegada més suports i no frustrar la gent».

Segons va dir, en la taula de diàleg ERC mantindrà la seva proposta «d'amnistia i referèndum», però asseguren que estan disposats a «escoltar altres propostes polítiques». I encara que no vol parlar de «línies vermelles ni de testosterona», entén que el Govern central no els pot demanar un suport als pressupostos si abans no compleixen amb la promesa de negociar en aquesta la taula de diàleg.



Disponibilitat de La Moncloa

Per la seva banda, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, va aclarir ahir que les reunions de la taula de diàleg sobre Catalunya es reprendran quan el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, quadrin les seves respectives agendes.

Montero es va expressar així en roda de premsa a La Moncloa després de la reunió entre Sánchez i Rufián.

La ministra portaveu va assegurar que per al Govern central no és «cap problema» que la trobada se celebri durant aquelles dates. «Volem expressar la disponibilitat d'aquest govern», va assenyalar després de recordar que el «diàleg» sempre ha estat una «constant» de l'executiu.

En paral·lel, l'anunci de Rufián va generar reaccions als socis d'ERC al Govern català. «Sobre la taula de negociació: a alguns sembla que només els interessi la data. A d'altres ens interessa saber quin serà l'ordre del dia». És la rèplica del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, al líder d'ERC al Congrés.