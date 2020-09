El suplicatori de Puigdemont al Parlament Europeu segueix encallat

El Comitè d'Afers Legals està a l'espera de la presidència de l'Eurocambra, en mans de David Sassoli, per reactivar el suplicatori dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí perquè el reglament exigeix que les audicions siguin totalment presencials. Fonts parlamentàries asseguren que l'informe del ponent està «molt avançat», però per continuar el procediment d'aixecament de la immunitat falta convocar les audiències i, per això, estan pendents de si l'Eurocambra ho permet o crea una «solució» alternativa per celebrar-les. «Depèn de la presidència de la cambra», remarquen. La presidència ja estaria estudiant com fer-ho, segons les mateixes fonts.



Documentació traduïda

La documentació que van aportar els eurodiputats de Junts ja s'ha traduït als idiomes oficials dels membres del comitè i suposa unes 4.000 pàgines, segons fonts parlamentàries pròximes al procediment. Apunten que «mai» s'havien traduït tots els documents. Per la seva banda, el president del Comitè d'Afers Legals i eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, va avisar que no permetrà que el suplicatori dels eurodiputats de Junts es converteixi en un circ o en un acte electoral».