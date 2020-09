de vila a ponsa Cinc consellers de Cultura en cinc anys

? En cinc anys, cinc consellers de Cultura. El primer de la llista va ser l'exalcalde de Figueres Santi Vila, que va arribar al departament el 16 de gener de 2016 de la mà del president Puigdemont, que precisament el va rellevar un any més tard, el juliol de 2017 per col·locar-hi Lluís Puig, el conseller de Cultura durant l'1-O que va ser cessat pel Govern espanyol l'octubre de 2017. El lloc va quedar vacant per l'article 155 fins que el 2 de juny de 2018 Laura Borràs va prendre el relleu per poc temps, fins que el 25 de març de 2019 Mariàngela Vilallonga la va substituir. Vilallonga va ser consellera fins que ahir va ser fulminada per Torra. Ara Àngels Ponsa serà la nova titular.