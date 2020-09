«Cal trobar l'equilibri entre el respecte pel medi ambient i les activitats agrícoles i ramaderes»

La cooperativa Faixamata, amb seu a Seròs, a la comarca del Segrià, acaba de guanyar el segon premi de la primera edició del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Ambiental atorgat pel BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes. El jurat li ha reconegut el seu sistema de gestió de purins que redueix l'impacte mediambiental en un 78% menys de nitrogen, un 90% menys de fòsfor i un 85% menys de potassi. La seva tecnologia, desenvolupada juntament amb l'empresa lleidatana Tecnapur, redueix en un 50 per cent el tractament i la gestió dels residus ramaders. En concret, permet separar la part sòlida i líquida i aprofitar l'aigua restant pel reg, el que suposa un important benefici ambiental.

Quina és la seva innovació en un tema tan delicat com el tractament dels purins. En què consisteix?

La nostra motivació es basa en dos eixos principals. El primer el mediambiental davant la necessitat de començar a actuar d'una forma contundent i efectiva pel que fa al tractament de purins i la reducció de concentració de nitrats al sòls agrícoles per donar compliment a les directius europees i el segon eix és econòmic.El tractament que fem és molt més econòmic que aplicar els purins al sòl de la forma que ho hem fet fins ara i fem una valoració del residus venent la matèria seca que en surt molt rica amb composició orgànica Bàsicament, consisteix amb la fixació dels nutrients a la part sòlida dels purins amb un doble tractament, un primer tractament de tamisat mecànic i un segon de decantació química.

Com millora el medi ambient la seva proposta?

Tal com us he explicat abans contribueix de forma molt important a la reducció de nitrats als sols agrícoles i la reducció d'emissions de CO 2 pel transport de matèria liquida, ja que tot el tractament es fa a la mateixa explotació. També contribueix el fet que el consum de electricitat és veu molt reduït amb la instal·lació de plaques solars d'autoconsum.

Es dediquen a alguna altra activitat?

Sí, també som productors de fruita dolça, concretament fruita d'os.

De quina manera els pot ajudar o impulsar haver guanyat un reconeixement com el de BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes?

La nostra pretensió és que puguem ser útils per totes les explotacions ramaderes i agrícoles que són la base de l'economia rural del nostre país i que sigui útil pels ramaders de Catalunya.

Aconseguirem algun dia un món més sostenible?

Sí, segur que sí. Així i tot estic convençut que cal trobar l'equilibri entre el respecte pel medi ambient i les activitats agrícoles i ramaderes, crec fermament que el fet que tinguem pagesos i ramaders que puguin viure de la seva activitat contribueix enormement a conservar els espais naturals del nostre territori.

Com poden contribuir-hi les empreses i els particulars??

Les empreses i particulars poden contribuir amb consum responsable i de proximitat donant d'aquesta manera viabilitat a les nostres explotacions i reduint també els costos de transports i la contaminació. Si fixem la població al territori i mantenim la viabilitat de les nostres explotacions ramaderes i agrícoles el medi ambient i guanya segur.