La Cambra de Comerç, en contra de la fusió de CaixaBank i Bankia: «Serà un pas més per concentrar el poder a Madrid»

La Cambra de Comerç de Barcelona s'ha oposat a una possible fusió entre CaixaBank i Bankia, i ha anunciat que demanarà formalment que l'operació no es dugui a terme. "Si es confirma la unió serà un pas més per concentrar el poder a Madrid i allunyar-se dels orígens catalans per sempre. Una llàstima, i una conseqüència més de no tenir un Estat a favor", ha assegurat el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, en un fil a Twitter. "Respecte a l'accionariat de la possible entitat resultant, tot i que la Fundació la Caixa sigui el soci principal, és obvi que l'Estat té eines múltiples per aconseguir el que li convingui. És qüestió de temps que la Caixa sigui plenament espanyolitzada per sempre i perdi els orígens", ha avisat Canadell.

Sobre els motius econòmics de la fusió, el president de la Cambra de Comerç ha negat que calgui aquesta unió CaixaBank i Bankia "per ser competitives". "A Alemanya hi ha encara més de 600 caixes i a Suècia més de 150 i ha estat just la sort per les pimes per mantenir el crèdit a la crisi de 2008", ha recordat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona. "El 'too big to fail' és una estratègia errònia que passarà factura tard o d'hora", ha reflexionat en veu alta Canadell, que considera que l'actual crisi provocada per la covid-19 "no necessita de major concentració bancària i, per tant, menys competència".



Milers de llocs de treball, en risc

"Cal una major proximitat a les pimes, adaptació a la banca de futur (digital) i a la internacionalització, que es podria fer fusionant amb un banc europeu", ha enumerat el president de la Cambra de Comerç, que igualment alerta del risc per als llocs de treball de molts treballadors de CaixaBank. "Per fer l'entitat viable es parla de l'eliminació de milers de llocs de treball i això afectarà a milers de catalans que no en tenen cap culpa de la ineficiència i mala gestió des de Caja Madrid", ha disparat Canadell, que ha finalitzat avançant que la Cambra de Comerç –com a membre fundadora de la Caixa de Pensions- demanarà formalment que no es produeixi la fusió.

"Emplacem a les altres quatre fundadores –Foment del Treball, Ateneu Barcelonès, Institut Sant Isidre i Societat Amics del País- a manifestar-se en la mateixa línia i demanarem formalment que no es porti a terme l'operació", ha conclòs el president de la Cambra.